Алкоголь у спеку: медики розповіли, чому влітку це небезпечно

Кожен рік у всьому світі помирають від зловживання спиртним 3 млн осіб. При цьому 13,5% усіх смертельних випадків серед 20-39 літніх людей пов'язані з алкоголем. Про це свідчать дані Всесвітньої організація охорони здоров'я.

Медики заявили, що спекотна погода посилює ризики для здоров'я від вживання алкогольних напоїв. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України на своїй сторінці в Facebook.

Чим небезпечні алкогольні напої в спеку

Зневоднення. У спеку організм людини втрачає воду. При цьому алкоголь посилює цю ситуацію тим, що змушує нирки виводити воду, а не утримувати її.

Стає ще спекотніше. Під дією алкоголю мозок людини гірше справляється з оцінкою внутрішньої температури тіла.

Після вживання алкоголю тимчасово збільшується ризик серцевого нападу. У спеку разом з потом з організму виводяться калій та натрій. Тому серцю важко працювати в таких умовах.

Крім того, від спеки і розширення судин тиск людини може сильно впасти. Це також може стати причиною запаморочення. Тому медики забороняють пити алкоголь у спеку людям з хворим серцем.

Алкоголь і активний відпочинок несумісні. Через спеку людина швидше п'яніє. При цьому уповільнюється реакція і відбувається погіршення координації рухів і уваги. Також людина не може нормально оцінювати свої можливості і ситуацію навколо в цілому.

Медики також підкреслили, що немає безпечної дози алкоголю. Він шкідливий для серцево-судинної системи і викликає залежність, як і тютюн.

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