Как алкоголь по вечерам разрушает наш сон: неожиданное объяснение ученых

Алкогольные напитки способны разрушить наш сон или привести к ухудшению его качества. Наш организм и нервная система расплачивается фактически за каждый бокал вина, который был выпит вечером.
Об этом пишет The New York Times.
Алкоголь помогает быстрее уснуть – это факт. Но его влияние на организм сильно ухудшает качество сна и снижает его продолжительность. Один-два бокала запускают выработку аденозина, который сообщает мозгу об усталости клеток и о том, что пора отдохнуть.
Медики и ученые сошлись во мнении, что спиртные напитки нарушают архитектуру сна, которая должна за ночь пройти полный круг.
"Вы расплачиваетесь за выпитый вечером алкоголь во второй половине ночи", - утверждает профессор медицины и психолог Калифорнийского университета, доктор Дженнифер Мартин.
Она объяснила, что в первую половину ночи, когда в крови циркулирует высокий уровень алкоголя, вы будете спать глубоко и без сновидений.
Алкоголь действует на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), которая является главным тормозным нейромедиатором мозга и угнетает импульсы между нервными клетками. А также ГАМК имеет успокоительное действие.
Но потом, когда уровень алкоголя начнет снижаться, мозг начнет перегружаться и прервет сон.
Чем больше вырабатывается аденозина, тем меньше становится мелатонина – гормона, который отвечает за качество сна, циркадные ритмы и регулирует смену фаз.
50 мл водки или 200 мл вина, один бокал пива – этого количества достаточно для снижения уровня мелатонина на 20%.
Ну, кроме того – алкоголь является сильным мочегонным средством, а это значит, что вы проснетесь для похода в туалет.
Еще одним неприятным фактором употребления алкоголя перед сном медики назвали храп. Спиртное является миорелаксантом и расслабляет мышцы верхних дыхательных путей, нарушая нормальное дыхание.
Это усложняет проблему с апное, когда дыхательные пути временно блокируются во время сна и не дают человеку дышать.
Когда это происходит, человек просыпается, чтобы возобновить дыхание, а потом снова засыпает. Это может происходить за одну ночь до 10 раз и качество сна начинает падать в разы.
Если вы очень хотите вечером выпить алкоголь, то эксперты рекомендуют употреблять спиртное за несколько часов до сна и в небольших количествах.
Оптимально – один бокал вина (150 мл) за четыре часа до сна. Это позволит организму вывести спиртное из крови до того, как вы войдете в первую фазу сна.
Пива – не более 350 мл, а крепкий алкоголь – не более 45 мл.
Пейте медленно, чтобы печень успевала обработать и вывести спирт. Обязательно закусывайте и не мешайте спиртное с лекарствами.
Напомним, ранее мы писали о том, как понять, что у вас начался вечерний алкоголизм.
А также рассказывали о том, что произойдет с вашим организмом, если вы будете выпить ежедневно бокал вина.