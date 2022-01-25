Вот что произойдет с вашим организмом, если каждый день выпивать по бокалу вина
Красное вино - полезно или вредно для здоровья? Этот вопрос волнует многих врачей, ученых, да и просто любителей провести вечер за бокалом красного сухого. Сейчас есть много опровержений о пользе такого алкоголя, но есть и данные, доказывающие обратное.
Что будет, если пить вино часто, но умеренно, рассказала врач из США, Люсия Гарсия, пишет Quora.
Медик приводит в пример главных потребителей красного вина - французов
Французы никогда не садятся на диеты, особенно они любят объедаться, питаясь жирной, калорийной пищей.
При этом уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями во Франции в 3,5 раза ниже, чем в США, а уровень ожирения вдвое меньше, чем в США.
Многие опросы и исследования показали, что это связано с длительным потреблением французами красного вина, богатого ресвератролом.
Французы выпивают от 1 до 3 бокалов красного вина в день
Эксперты считают, что регулярное употребление красного вина очень полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.
Красное вино богато ресвератролом, а 1 бокал красного вина содержит около 1 мг ресвератрола.
Что такое ресвератрол, и почему он так нам нужен
Ресвератрол обладает разнообразной биологической активностью, обладающей противовоспалительным, антибактериальным, противовирусным, противораковым, антиоксидантным, омолаживающим и другими эффектами.
Ресвератрол может активировать ген SIR2 (один из генов долголетия у человека), увеличивать количество стволовых клеток и замедлять процесс старения клеток.
Средняя продолжительность жизни французов составляет 81 год. Франция является одной из стран с самым долгоживущим населением в мире.
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