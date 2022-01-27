Вечерний алкоголизм: что это и как понять, что вы зависимы

Вечерний алкоголизм - довольно коварная форма зависимости. Вы выпиваете после работы практически ежедневно, чтобы расслабиться, считая это нормой? При этом ни вы, ни ваше окружение не считают проблемой пару рюмок коньяка, или литров пива перед сном чем-то неправильным?

Но это далеко не так, пишет Alcostop24 .

Признаки вечернего алкоголизма

Алкоголь стал для вас единственным способом релаксации. У зависимых словно нет другого способа снять вечернюю усталость, кроме рюмки (бокала). При этом можно ходить в гости, смотреть телевизор, даже играть с детьми, но все хотя бы под бутылочку пивка.

Спиртное помогает лучше засыпать и крепче спать. При вечернем алкоголизме часто наблюдается нарушение нормального сна без дозы спиртного. Без привычной дозы вероятны ночные пробуждения и бессонница.

Преобладание депрессивного настроения. Настоящая жизнь для вечерних алкоголиков начинается только после работы, когда открывается возможность выпить свои вожделенные 50-100 грамм. Из-за этого человек в течение дня в основном находится в угнетенном состоянии и пессимистическом настроении.

Дневная выпивка не отменяет вечернюю. Допустим, человек по какому-то поводу выпил днем, это не означает, что он откажется от вечерней порции, которая уже стала своего рода ритуалом.

Увеличиваются объемы выпиваемого спиртного. К примеру, все начиналось с 0,33 пива, а вот уже 1,5-2 литра за вечер - вполне нормально.

При таких признаках рекомендуется обратиться к специалистам, которые квалифицированно помогут справиться с зависимостью.