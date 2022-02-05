Як алкоголь вечорами руйнує наш сон: несподіване пояснення вчених

Алкогольні напої здатні зруйнувати наш сон або привести до погіршення його якості. Наш організм і нервова система розплачується фактично за кожен келих вина, який був випитий ввечері.
Про це пише The New York Times.
Алкоголь допомагає швидше заснути - це факт. Але його вплив на організм сильно погіршує якість сну та знижує його тривалість. Один-два келихи запускають вироблення аденозину, який повідомляє мозку про втому клітин і про те, що пора відпочити.
Медики та вчені зійшлися на думці, що спиртні напої порушують архітектуру сну, яка повинна за ніч пройти повне коло.
"Ви розплачуєтеся за випитий ввечері алкоголь у другій половині ночі", - стверджує професор медицини та психолог Каліфорнійського університету, доктор Дженніфер Мартін.
Вона пояснила, що в першу половину ночі, коли в крові циркулює високий рівень алкоголю, ви будете спати глибоко і без сновидінь.
Алкоголь діє на гамма-аміномасляну кислоту (ГАМК), яка є головним гальмівним нейромедіатором мозку і пригнічує імпульси між нервовими клітинами. А також ГАМК має заспокійливу дію.
Але потім, коли рівень алкоголю почне знижуватися, мозок почне перевантажуватися і перерве сон.
Чим більше виробляється аденозину, тим менше стає мелатоніну - гормону, який відповідає за якість сну, циркадні ритми та регулює зміну фаз.
50 мл горілки або 200 мл вина, один келих пива – цієї кількості достатньо для зниження рівня мелатоніну на 20%.
Ну, крім того - алкоголь є сильним сечогінним засобом, а це означає, що ви прокинетеся для походу в туалет.
Ще одним неприємним фактором вживання алкоголю перед сном медики назвали хропіння. Спиртне є міорелаксантом і розслабляє м'язи верхніх дихальних шляхів, порушуючи нормальне дихання.
Це ускладнює проблему з апное, коли дихальні шляхи тимчасово блокуються під час сну і не дають людині дихати.
Коли це відбувається, людина прокидається, щоб відновити дихання, а потім знову засинає. Це може відбуватися за одну ніч до 10 разів і якість сну починає падати в рази.
Якщо ви дуже хочете ввечері випити алкоголь, то експерти рекомендують вживати спиртне за кілька годин до сну і в невеликих кількостях.
Оптимально - один келих вина (150 мл) за чотири години до сну. Це дозволить організму вивести спиртне з крові до того, як ви ввійдете в першу фазу сну.
Пива - не більше 350 мл, а міцний алкоголь – не більше 45 мл.
Пийте повільно, щоб печінка встигала обробити та вивести спирт. Обов'язково закушуйте і не змішуйте спиртне з ліками.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що у вас почався вечірній алкоголізм.
А також розповідали про те, що станеться з вашим організмом, якщо ви будете випити щодня келих вина.