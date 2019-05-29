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Алкоголь, еда и трудоголизм: к каким вредным привычкам склонны знаки Зодиака

STYLERЖизнь    29.05.2019 - 07:13
Алкоголь, еда и трудоголизм: к каким вредным привычкам склонны знаки Зодиака
Гороскоп вредных привычек для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп вредных привычек укажет на слабые места всех знаков Зодиака

Гороскоп вредных привычек для разных знаков Зодиака подскажет, кто из представителей зодиакального круга более склонен к разного рода зависимостям.

Причем астрологи называют вредными привычками, как курение и алкоголь, так и трудоголизм и склонность к излишней романтике.

Овны - кофе

Овны истинные кофеманы. Этот будоражащий напиток нужен им в режиме 24/7. Ведь они всегда должны быть на шаг впереди остальных, а для этого им нужна еще одна чашечка кофе.

Тельцы - еда

Они невероятные гурманы с неуемным аппетитом. И они действитель знают, как получить удовольствие от поглощения пищи. Если ваш друг любит покушать, скорее всего - он Телец.

Близнецы - курение

Близнецы курят всегда и везде: дома, на работе, в дороге. Они полюбляют уединиться, чтобы предаться этой вредной привычке. Если ваш коллега не пропускает ни одного перекура и с нетерпением их ждет, - будьте уверены, он - Близнецы.

Алкоголь, еда и трудоголизм: к каким вредным привычкам склонны знаки Зодиака

Гороскоп вредных привычек для всех знаков Зодиака (фото: theconversation.com)

Раки - болеутоляющие

Раки глубоко эмоциональны и ранимы, что делает этих представителей водной стихии ранимыми и уязвимыми. Поэтому они всегда ищут что-то, что может утихомирить их боль.

Львы - покупки

Львы очень себя любят, холят и лелеют. Они всегда заботяться о своем внешнем виде и им не нужно повода, чтобы побаловать себя обновкой. Их можно смело назвать настоящими шопоголиками.

Девы - токсичные отношения

У них большое сердце, поэтому Девы часто становяться жертвами таких отношений. Они готовы держаться за партнера, даже зная, что чувства не взаимны. При этом Девы никогда не ответят болью на боль.

Алкоголь, еда и трудоголизм: к каким вредным привычкам склонны знаки Зодиака

Гороскоп вредных привычек для всех знаков Зодиака (фото: theconversation.com)

Весы - соцсети

Представить себе Весы, не листающие ленту в соцсетях, очень сложно. Они крепко привязаны к своим смартфонам и другим гаджетам. Они всегда в курсе последних новостей из жизни друзей.

Скорпионы - секс

Скорпионы известные сластолюбцы. У них очень страстная натура. Причем это распространяется на все сферы их жизни, в том числе и на секс. Никто не может конкурировать с их ловкостью в постели.

Стрельцы - алкоголь

Они имеют репутацию настоящих выпивох и души любой компании. Именно о Стрельцах слагают городские легенды и анекдоты. Они любят покутить и потратить все свои сбережения так, будто завтрашний день никогда не наступит.

Алкоголь, еда и трудоголизм: к каким вредным привычкам склонны знаки Зодиака

Гороскоп вредных привычек для всех знаков Зодиака (фото: theconversation.com)

Козероги - работа

Они настоящие трудоголики. Работа и достижение целей - их главные приоритеты. Они так увлекаются делами, что порой забывают о себе, других людях и окружающем мире.

Водолеи - видеоигры и книги

Они любят погружаться и надолго теряться в своих фантазиях. Очень часто их можно застать с книгой или игрой в руках. Причем вернуть Водолея в реальный мир бывает невероятно сложно.

Рыбы - романтика

У Рыб очень чувствительное сердце, которое делает их главной страстью и вредной привычкой романтику. Они пойдут на все, чтобы их чувства были услышаны и приняты.

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А также сообщали, каких мужчин по знаку Зодиака астрологи назвали худшими мужьями. Среди них настоящие тираны, изменщики и маменькины сынки.

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