Алкоголь, їжа і трудоголізм: до яких шкідливих звичок схильні знаки Зодіаку

Гороскоп шкідливих звичок вкаже на слабкі місця всіх знаків Зодіаку
Гороскоп шкідливих звичок для різних знаків Зодіаку, підкаже, хто з представників зодіакального кола більш схильний до різного роду залежностей.
Причому астрологи називають шкідливими звичками, як куріння і алкоголь, так і трудоголізм і схильність до зайвої романтики.
Овни - кава
Овни справжні кавомани. Цей збуджуючий напій потрібен їм в режимі 24/7. Адже вони завжди повинні бути на крок попереду інших, а для цього їм потрібна ще одна чашечка кави.
Тельці - їжа
Вони неймовірні гурмани з невгамовним апетитом. І вони справді знають, як отримати задоволення від поглинання їжі. Якщо ваш друг любить попоїсти, швидше за все - він Телець.
Близнюки - куріння
Близнюки курять завжди і скрізь: вдома, на роботі, в дорозі. Вони полюбляють усамітнитися, щоб віддатися цій шкідливій звичці. Якщо ваш колега не пропускає жодного перекуру і з нетерпінням на них чекає, - будьте впевнені, він - Близнюки.
Гороскоп шкідливих звичок для всіх знаків Зодіаку (фото: theconversation.com)
Раки - болезаспокійливі
Раки глибоко емоційні та вразливі, що робить цих представників водної стихії вразливими і незахищеними. Тому вони завжди шукають щось, що може вгамувати біль.
Леви - покупки
Леви дуже себе люблять, пестять і плекають. Вони завжди переймаються про свій зовнішній вигляд і їм не потрібно приводу, щоб побалувати себе обновкою. Їх можна сміливо назвати справжніми шопоголіками.
Діви - токсичні стосунки
У них велике серце, тому Діви часто стають жертвами таких стосунків. Вони готові триматися за партнера, навіть знаючи, що почуття не взаємні. При цьому Діви ніколи не завдадуть болю у відповідь.
Гороскоп шкідливих звичок для всіх знаків Зодіаку (фото: theconversation.com)
Терези - соцмережі
Уявити собі Терези, які не гортають стрічку в соцмережах, дуже складно. Вони міцно прив'язані до своїх смартфонів та інших гаджетів. Вони завжди в курсі останніх новин з життя друзів.
Скорпіони - секс
Скорпіони відомі сластолюбці. У них дуже пристрасна натура. Причому це поширюється на всі сфери їх життя, в тому числі і на секс. Ніхто не може конкурувати з їх спритністю в ліжку.
Стрільці - алкоголь
Вони мають репутацію справжніх пияків і душі будь-якої компанії. Саме про Стрільців складають міські легенди і анекдоти. Вони люблять погуляти і витратити всі свої заощадження так, ніби завтрашній день ніколи не настане.
Гороскоп шкідливих звичок для всіх знаків Зодіаку (фото: theconversation.com)
Козероги - робота
Вони справжні трудоголіки. Робота і досягнення цілей - їх головні пріоритети. Вони так захоплюються справами, що часом забувають про себе, інших людей і навколишній світ.
Водолії - відеоігри та книги
Вони люблять занурюватися і надовго губитися у своїх фантазіях. Дуже часто їх можна застати з книгою або грою в руках. Причому повернути Водолія в реальний світ буває неймовірно складно.
Риби - романтика
У Риб дуже чутливе серце, яке робить їх головною пристрастю і шкідливою звичкою романтику. Вони підуть на все, щоб їх почуття були почуті і прийняті.
Раніше ми писали про те, що астрологи назвали найпунктуальніші знаки Зодіаку, які ненавидять спізнюватися і не прощають це іншим.
А також повідомляли, яких чоловіків за знаком Зодіаку астрологи назвали найгіршими у шлюбі. Серед них справжні тирани, зрадники і матусині синочки.
До речі, гороскоп самих непутящих дружин розповість про чотири знаки, з якими чоловікам складно будувати сім'ю.