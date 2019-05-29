Алкоголь, їжа і трудоголізм: до яких шкідливих звичок схильні знаки Зодіаку

Гороскоп шкідливих звичок для всіх знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп шкідливих звичок вкаже на слабкі місця всіх знаків Зодіаку

Гороскоп шкідливих звичок для різних знаків Зодіаку, підкаже, хто з представників зодіакального кола більш схильний до різного роду залежностей.

Причому астрологи називають шкідливими звичками, як куріння і алкоголь, так і трудоголізм і схильність до зайвої романтики.

Овни - кава

Овни справжні кавомани. Цей збуджуючий напій потрібен їм в режимі 24/7. Адже вони завжди повинні бути на крок попереду інших, а для цього їм потрібна ще одна чашечка кави.

Тельці - їжа

Вони неймовірні гурмани з невгамовним апетитом. І вони справді знають, як отримати задоволення від поглинання їжі. Якщо ваш друг любить попоїсти, швидше за все - він Телець.

Близнюки - куріння

Близнюки курять завжди і скрізь: вдома, на роботі, в дорозі. Вони полюбляють усамітнитися, щоб віддатися цій шкідливій звичці. Якщо ваш колега не пропускає жодного перекуру і з нетерпінням на них чекає, - будьте впевнені, він - Близнюки.

Гороскоп шкідливих звичок для всіх знаків Зодіаку (фото: theconversation.com)

Раки - болезаспокійливі

Раки глибоко емоційні та вразливі, що робить цих представників водної стихії вразливими і незахищеними. Тому вони завжди шукають щось, що може вгамувати біль.

Леви - покупки

Леви дуже себе люблять, пестять і плекають. Вони завжди переймаються про свій зовнішній вигляд і їм не потрібно приводу, щоб побалувати себе обновкою. Їх можна сміливо назвати справжніми шопоголіками.

Діви - токсичні стосунки

У них велике серце, тому Діви часто стають жертвами таких стосунків. Вони готові триматися за партнера, навіть знаючи, що почуття не взаємні. При цьому Діви ніколи не завдадуть болю у відповідь.

Гороскоп шкідливих звичок для всіх знаків Зодіаку (фото: theconversation.com)

Терези - соцмережі

Уявити собі Терези, які не гортають стрічку в соцмережах, дуже складно. Вони міцно прив'язані до своїх смартфонів та інших гаджетів. Вони завжди в курсі останніх новин з життя друзів.

Скорпіони - секс

Скорпіони відомі сластолюбці. У них дуже пристрасна натура. Причому це поширюється на всі сфери їх життя, в тому числі і на секс. Ніхто не може конкурувати з їх спритністю в ліжку.

Стрільці - алкоголь

Вони мають репутацію справжніх пияків і душі будь-якої компанії. Саме про Стрільців складають міські легенди і анекдоти. Вони люблять погуляти і витратити всі свої заощадження так, ніби завтрашній день ніколи не настане.

Гороскоп шкідливих звичок для всіх знаків Зодіаку (фото: theconversation.com)

Козероги - робота

Вони справжні трудоголіки. Робота і досягнення цілей - їх головні пріоритети. Вони так захоплюються справами, що часом забувають про себе, інших людей і навколишній світ.

Водолії - відеоігри та книги

Вони люблять занурюватися і надовго губитися у своїх фантазіях. Дуже часто їх можна застати з книгою або грою в руках. Причому повернути Водолія в реальний світ буває неймовірно складно.

Риби - романтика

У Риб дуже чутливе серце, яке робить їх головною пристрастю і шкідливою звичкою романтику. Вони підуть на все, щоб їх почуття були почуті і прийняті.

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