Алкоголь при беременности: доктор Комаровский сделал важное заявление

Доктор Евгений Комаровский рассказал, можно ли беременным женщинам употреблять алкоголь. К педиатру обратились родители будущего малыша с соответствующим вопросом, на который он ответил, опубликовав видео на своем Instagram-аккаунте.

Многие будущие мамы задаются вопросом, можно ли в малых дозах употреблять алкоголь во время вынашивания ребенка, и при этом не навредить будущему малышу.

По мнению доктора Комаровского у каждого человека разная трактовка "малых доз". Поэтому если он сейчас скажет "Можно", а для мамы малая доза - это, к примеру 200 грамм, тогда все будут говорить, что Комаровский разрешил беременным пить.

Комаровский рассказал об алкоголе при беременности (фото: pixabay.com)

"Поэтому я вам сразу скажу, что ни один врач в здравом уме не скажет, что вам хоть сколько-то можно. Вам НЕЛЬЗЯ! Нисколько. Никогда. Ничего", - заявил педиатр.

Хотя доктор Комаровский и утверждает, что принятые 50 грамм сухого вина в день рождения или на Новый год, ребенку не навредят. Педиатр все же настаивает, что делать этого не стоит.

Комаровский рассказал об алкоголе при беременности (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее Евгений Комаровский рассказал, стоит ли ребенка приучать ко сну на подушке, и с какого возраста это лучше делать.

Напомним, ранее доктор Комаровский ответил на важный вопрос, которым часто задаются родители малышей, столкнувшиеся с первыми трудностями при прорезывании молочных зубов.

К слову, Евгений Комаровский рассказал родителям, как быстро и правильно приучить ребенка к горшку.