Аліса знову побачить маму: з полону звільнили медикиню Вікторію, яку розлучили з донькою під час евакуації

Вікторію Обідіну - медикиню, яку під час евакуації з "Азовсталь" росіяни розлучили із чотирирічною донькою Алісою, звільнили сьогодні, під час обміну.

Жінка потрапила до окупантів 7 травня під час останньої евакуації із заводу. Жінок та дітей відправили до так званого фільтраційного табору в Мангуші, і звідти виїхати змогла лише маленька Аліса.

Її маму залишили у таборі та додому не відпустили. Дівчинку в автобусі з евакуйованими виявили журналісти. З'ясувалося, що поруч із нею немає ні мами, ні інших родичів.

Фото: Вікторія та її донька Аліса

Дитину пізніше змогли забрати родичі із Запоріжжя. За нею спочатку приїхав дядько, а потім дівчинку передали бабусі, яка оформила опіку.

Маленька Аліса провела у бункері "Азовсталь" разом із мамою та іншими сім'ями майже два місяці. Дівчинка не могла вийти надвір і погано харчувалася. Про Алісу писали у соціальних мережах та ЗМІ - вона фігурувала на відео з бункерів "Азовсталь".

Вікторія Обідіна з перших днів блокади Маріуполя допомагала пораненим в імпровізованому шпиталі в укритті.