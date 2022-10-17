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Алиса вновь увидит маму: из плена освободили медика Викторию, которую разлучили с дочкой во время эвакуации

Фото: Обмен пленными 17 октября (t.me/ermaka)
Автор: Анна Шиканова

Очередной обмен пленным провели сегодня, 17 октября. Домой вернулись в основном женщины - эвакуированные с "Азовсталь", медики, военные. Вместе с ними - медик Виктория, которую во время эвакуации разлучили с 4-летней дочкой Алисой.

О том, что Алиса снова увидит маму, сообщили в "Укринформ".

Викторию Обидину - медика, которую во время эвакуации с "Азовсталь" россияне разлучили с четырехлетней дочкой Алисой, освободили сегодня в рамках обмена.

Женщина попала к оккупантам 7 мая, во время последней эвакуации с завода. Женщин и детей отправили в так называемый фильтрационный лагерь в Мангуше, и оттуда выехать смогла только маленькая Алиса.

Ее маму оставили в лагере и домой не отпустили. Девочку в автобусе с эвакуированными обнаружили журналисты. Выяснилось, что рядом с ней нет ни мамы, ни других родственников.

Фото: Виктория и ее дочка Алиса

Ребенка позже смогли забрать родственники из Запорожья. За ней сначала приехал дядя, а потом девочку передали бабушке, которая оформила опеку.

Маленькая Алиса провела в бункере "Азовсталь" вместе с мамой и другими семьями почти два месяца. Девочка не могла выйти на улицу и плохо питалась. Об Алисе писали в социальных сетях и СМИ - она фигурировала на видео из бункеров "Азовсталь".

Виктория Обидина с первых дней блокады Мариуполя помогала раненым в импровизированном госпитале в укрытии.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как прошли первые минуты азовцев, которые вернулись из плена в конце сентября.

А также мы писали о том, кого удалось освободить из плена 17 октября.

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