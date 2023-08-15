ua en ru
Вт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Алиса - большая гордость. В Украине живет коза, поставившая уникальный рекорд

Новина українською →
Вторник 15 августа 2023 13:47
Алиса - большая гордость. В Украине живет коза, поставившая уникальный рекорд Коза Алиса стала рекордсменкой (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Черниговской области в пгт Талалаевка живет коза-рекордсменка. Она за сутки дала 9 литров молока, хотя обычно такие животные дают около 2 литров.

О козочке по кличке Алиса рассказала Лана Ветрова на Facebook.

Что известно о козе Алисе

Владелец животного - фермер Владимир Киричок. У козы необычная порода, она на 75% альпийская, а на 25% - зааненская.

У козочки отличный характер - она очень дружелюбна, любит общаться с людьми и осматривать себя в воде.

Алиса - большая гордость. В Украине живет коза, поставившая уникальный рекордКоза Алиса дала 9 литров молока за сутки (фото: Facebook/Лана Ветрова)

Владимир с детства общается с козами, потому знает их повадки, как свои пять пальцев. Он убежден, что количество молока зависит от качества кормов.

По словам мужчины, также важно бережное отношение и любовь к животному, хорошие условия содержания.

Хозяин говорит, что ни в коем случае нельзя допустить стресса у козы или чтобы она, не дай бог, замерзла!

В последние годы Владимир интенсивно занимается селекцией. Алиса - его величайшая гордость.

Эксперты Национального Реестра Рекордов намерены приехать в пгт Талалаевку Черниговской области, чтобы вручить Владимиру Киричку Сертификат о рекорде "Наибольший суточный надой молока козы". А козочке привезут полакомиться ее любимую молодую капусту.

Как мы ранее писали, в Киеве зафиксировали самую большую серую крысу в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
рекорди коза