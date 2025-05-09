Аліна Михайлова "проїхалася" по Алхім за зневагу до української мови: "Донати - не індульгенція"

Аліна порівняла патріотичне татуювання Алхім зі справжньою ціною, яку платять на фронті. Вона протиставила вишиванку на руці блогерки з рукою, яка більше не стисне нічого, бо залишилась на війні.

"Дві вишиванки. Одна - на руці інфлюенсера, яка "має свою думку". Інша - на руці, яка більше не стисне нічого, бо залишилась на війні. А тепер запитайте себе: хто з них ближчий до сенсу цієї вишивки? Хто справді несе її в собі? Толерантність до таких, як алхім, - це не шлях до єдності. Це нормалізація зневаги. Це інфантильність, яка маскується під "світлий погляд". Це небажання зайняти бік - у час, коли мовчання вже стало вибором", - зазначила військова.

Михайлова закликала витісняти з публічного простору подібних блогерів.

"Ми не живемо у мирі. Ми живемо у війні. І кожен наш публічний компроміс - це ще один клаптик, який відрізають від нас як від цілого. Тому вистачить терпіти. Потрібно говорити. Називати зросійщених блогерів своїми іменами. Витісняти їх із простору, де вони лише споживають - але не захищають. Позиція "за все хороше і проти всього поганого" - це не патріотизм. І поки одні прикрашають себе символами, інші - стають символами самі", - наголосила вона.

Обережно! У дописі присутнє чутливе фото.

Що відомо про мовний скандал з Алхім

На одному зі святкових заходів ведучий попросив блогерку заспівати щось українською, на що та продемонструвала незадоволення - закотила очі та відреагувала лайкою. Українці відреагували обурено і масово почали закликати до скасування та притягнення її до відповідальності. Згадалися й інші зашквари любительки російської мови, зокрема як вихваляла Путіна та слухала російських артистів тощо.

Блогерка Олена Мандзюк поскандалила з Алхім в соцмережах, звинувативши її у проросійських поглядах, бездіяльності щодо війни та токсичності й в підсумку послала її на три літери. Не стримався й ветеран Олександр Терен, який розкритикував зневагу до української мови.

Сама Анна продовжила відстоювати свою позицію. Вона заявила, що українську знає і говорить нею. Російську музику буде слухати й надалі, а говорити російською назвала свідомим вибором. Водночас на тлі хейту вирішила виїхати з України та пообіцяла повернутися з новими силами.