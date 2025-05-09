Алина Михайлова "проехалась" по Алхим за пренебрежение к украинскому языку: "Донаты - не индульгенция"

Алина сравнила патриотическую татуировку Алхим с настоящей ценой, которую платят на фронте. Она противопоставила вышиванку на руке блогера с рукой, которая больше не сожмет ничего, потому что осталась на войне.

"Две вышиванки. Одна - на руке инфлюенсера, которая "имеет свое мнение". Другая - на руке, которая больше не сожмет ничего, потому что осталась на войне. А теперь спросите себя: кто из них ближе к смыслу этой вышивки? Кто действительно несет ее в себе? Толерантность к таким, как алхим, - это не путь к единству. Это нормализация пренебрежения. Это инфантильность, которая маскируется под "светлый взгляд". Это нежелание занять сторону - во время, когда молчание уже стало выбором", - отметила военная.

Михайлова призвала вытеснять из публичного пространства подобных блогеров.

"Мы не живем в мире. Мы живем в войне. И каждый наш публичный компромисс - это еще один клочок, который отрезают от нас как от целого. Поэтому хватит терпеть. Нужно говорить. Называть обрусевших блогеров своими именами. Вытеснять их из пространства, где они только потребляют - но не защищают. Позиция "за все хорошее и против всего плохого" - это не патриотизм. И пока одни украшают себя символами, другие - становятся символами сами", - подчеркнула она.

Осторожно! В заметке присутствует чувствительное фото.

Что известно о языковом скандале с Алхим

На одном из праздничных мероприятий ведущий попросил блогера спеть что-то на украинском, на что та продемонстрировала недовольство - закатила глаза и отреагировала руганью. Украинцы отреагировали возмущенно и массово начали призывать к отмене и привлечению ее к ответственности. Вспомнились и другие зашквары любительницы русского языка, в частности как восхваляла Путина и слушала российских артистов.

Блогерша Елена Мандзюк поскандалила с Алхим в соцсетях, обвинив ее в пророссийских взглядах, бездействии в отношении войны и токсичности и в итоге послала на три буквы. Не сдержался и ветеран Александр Терен, который раскритиковал пренебрежение к украинскому языку.

Сама Анна продолжила отстаивать свою позицию. Она заявила, что украинский знает и говорит на нем. Российскую музыку будет слушать и в дальнейшем, а говорить на русском назвала сознательным выбором. В то же время на фоне хейта решила уехать из Украины и пообещала вернуться с новыми силами.