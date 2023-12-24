Алина Михайлова показала рождественские воспоминания с погибшим воином Да Винчи (видео)

Алина Михайлова в канун Рождества вспомнила, как отмечала этот праздник со своим покойным любимым Да Винчи.

О том, какие именно воспоминания с Дмитрием обнародовала Алина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост девушки в социальной сети Х.

Алина Михайлова вспомнила новогодние праздники с Да Винчи

"Первый и последний НАШ новый год ДОМА. Наш новый год", - подписала свое архивное видео Алина.

У каждого владельца IPhone есть такая встроенная функция, как "Воспоминания". То есть, ваш смартфон сам формирует фотографии в видео и следует как воспоминание в определенный промежуток времени.

Это же сработало и у Алины в телефоне и напомнило о новогодних праздниках с Дмитрием Коцюбайлом, героически погибшим на войне с Россией.

Михайлова выложила в социальную сеть архивное фото с первого и, к сожалению, последнего Нового года, который она провела с Да Винчи. Те кадры, которые показаны в видео, были сделаны в канун празднования Нового 2021 года, а точнее 26 декабря 2020 года.

В тот день Алина и Дмитрий вместе украшали елку и квартиру, в которой уже тогда жили как молодая и счастливая семья, собирающаяся праздновать Рождество и Новый год вдвоем.

Алина Михайлова вспомнила единственное совместное Рождество с Да Винчи (фото: facebook.com/MAlina.Mykhailova)

"Просто жили себе какую-то жизнь. Радовались чему-то, чему-то ссорились, ворчали, но жили. На войне, там где дом, и где-нибудь. Зимой ездили кататься на борде, летом в походы/на озера какие-то. И все это вдвоем . А одной этого всего уже не хочется и не надо", - пишет под видео Алина.

На каждой фотографии видно, насколько счастлива была пара в мирное время, накануне праздников. Они улыбались, целовались, радовались каждому моменту, который проводят вместе, в своей маленькой семье.

Но сейчас Алине приходится только с теплом вспоминать эти моменты, когда она была счастлива, чувствовала любовь и действительно ждала Рождества, ведь ее чудо уже и так было рядом с ней.