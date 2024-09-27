Аліна Гросу висловилася про свою "дипломатичну посаду" у США

Кілька днів тому інформаційний простір схвилювала новина про те, що українську співачку Аліну Гросу нібито призначили на дипломатичну посаду в Нью-Йорку . Артистка довгий час ніяк не коментувала це і лише сьогодні вийшла на зв'язок із підписниками, щоб прояснити ситуацію.

Так, тільки сьогодні у Stories Гросу вирішила нарешті висловитися про двозначну ситуацію.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Хочу звернутися до вас, шановна преса. Велике прохання, будь ласка, пишіть про мене виключно те, що бачите у мене на офіційних сторінках. Тут перевірена і правдива інформація, не перебільшена, без гучних заголовків і непотрібних мені чужих заслуг. На моїй сторінці ніде я не вказувала, що отримала дипломатичну посаду. Бо це не є правдою. Мене номінували як представника української культури в Нью-Йорку, не амбасадор я, не посол. Представник української культури. Чим я і займаюся", - зазначила співачка.

Також артистка наголосила, що їй "не потрібні скандали та плітки", а її піар-команда зараз змінюється, і всю оновлену інформацію потрібно шукати на її офіційних сторінках.

"Навіть прес-реліз не дорівнює моєму прямій мові, тому що його пишу не я. І зазвичай я затверджую його, а не заголовки до нього. Який цього разу виявився гучнішим, ніж правдива інформація", - заявила Гросу.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Зазначимо, що раніше речник МЗС Георгій Тихий назвав інформацію про дипломатичне призначення співачки нісенітницею. Він також зазначив, що зовнішньополітичному відомству невідомо, звідки з'явилися чутки щодо призначення артистки на цю посаду.

Менеджмент артистки також уже встиг виправдатися - у коментарі Фактам ICTV.Life пояснили, що інформацію в прес-релізі було подано некоректно.