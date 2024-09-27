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Алина Гросу высказалась о своей "дипломатической должности" в США

Пятница 27 сентября 2024 12:18
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Алина Гросу высказалась о своей "дипломатической должности" в США Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Катерина Собкова

Несколько дней назад информационное пространство взбудоражила новость о том, что украинскую певицу Алину Гросу якобы назначили на дипломатическую должность в Нью-Йорке. Артистка долгое время никак не комментировала это и только сегодня вышла на связь с подписчиками, чтобы прояснить ситуацию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Так, только сегодня в Stories Гросу решила наконец-таки высказаться о двусмысленной ситуации.

Алина Гросу высказалась о своей &quot;дипломатической должности&quot; в США

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Хочу обратиться к вам, уважаемая пресса. Большая просьба, пожалуйста, пишите обо мне исключительно то, что видите у меня на официальных страницах. Здесь проверенная и правдивая информация, не преувеличенная, без громких заголовков и ненужных мне чужих заслуг. На моей странице нигде я не указывала, что получила дипломатическую должность. Потому что это не правда. Меня номинировали как представителя украинской культуры в Нью-Йорке, не амбассадор я, не посол. Представитель украинской культуры. Чем я и занимаюсь", - отметила певица.

Также артистка подчеркнула, что ей "не нужны скандалы и сплетни", а ее пиар-команда сейчас меняется и все обновленную информацию следует искать на ее официальных страницах.

"Даже пресс-релиз не равен моей прямой речи, потому что его пишу не я. И обычно я утверждаю его, а не заголовки к нему. Который в этот раз оказался громче, чем правдивая информация", - заявила Гросу.

Алина Гросу высказалась о своей &quot;дипломатической должности&quot; в США

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Отметим, что ранее спикер МИД Георгий Тихий назвал информацию о дипломатическом назначении певицы чушью. Он также отметил, что внешнеполитическому ведомству неизвестно, откуда появились сплетни о назначении артистки на эту должность.

Менеджемент артистки также уже успел оправдаться - в комментарии Фактам ICTV.Life объяснили, что информация в пресс-релизе была подана некорректно.

Ранее Алина Гросу угодила в скандал из-за вечеринки в США - она пела "Белые розы" россиянина Шатунова.

Также Гросу заговорила о материнстве.

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