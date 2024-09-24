Речник МЗС назвав "нісенітницею" новину про дипломатичну посаду Гросу: у співачки відповіли

Днями співачка Аліна Гросу повідомила , що стала "офіційним представником української культури в Нью-Йорку". Втім, зясувалося, що ця інформація не є правдивою.

Про це 24 вересня розповів речник МЗС Георгій Тихий на Facebook, пише РБК-Україна (проект Styler).

Так, зі слів Тихого, Гросу не обіймає ні штатних, ні позаштатних посад у системі дипломатичної служби України.

Представник МЗС зазначив, що зовнішньополітичному відомству невідомо, звідки з'явилася інформація про призначення артистки на дипломатичну посаду.

"Чесно, є чим зайнятися зараз в Нью-Йорку крім спростування нісенітниць. Але оскільки розлетілося всюди, то ось: «Нам не відомо, звідки з'явилася інформація про те, що співачка Аліна Гросу «отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку». З огляду на резонанс цієї інформації у ЗМІ, мусимо офіційно роз'яснити, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України щодо виконання дипломатичних або консульських функцій", - написав Георгій.

Георгій Тихий (фото: facebook.com/heorhiitykhyi)

Що говорять у команді Гросу

У коментарі Фактам ICTV.Life менеджмент артистки пояснив, що інформація в пресрелізі була подана некоректно.

Цю інформацію підтвердила голова дипломатичного та переговорного напряму G100 Сіма Каретна, призначивши співачку офіційною представницею української культури в Нью-Йорку. Однак це не вважається дипломатичною посадою, яка передбачає виконання певних протокольних зобов'язань.

"Це є призначенням у сфері культури/мистецтва, що передбачає участь у культурних та мистецьких заходах, які проводяться та/або організовуються різними організаціями за підтримки обраними або призначеними посадовими особами. Таким чином, воно надає офіційного характеру представництву певної культури окремою особою", - сказала Каретна.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Іншими словами, Аліна офіційно представлятиме українську культуру, виступаючи на заходах, що проводяться та/або організовуються обраними чи призначеними посадовими особами. Вона буде обличчям, голосом і персоною належного і повноцінного представництва України в Нью-Йорку", - додала вона.

Раніше зірка поділилася у соцмережах, що побувала на закритому заході в будинку мера Нью-Йорка, де говорили про підтримку України. У своїх сторіс співачка також заявила, що отримала статус "офіційного представника української культури в Нью-Йорку", і стверджувала, що цю новину озвучила представниця ООН.