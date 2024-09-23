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Аліна Гросу знайшла нову роботу в США: чим займатиметься співачка

Понеділок 23 вересня 2024 15:41
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Аліна Гросу знайшла нову роботу в США: чим займатиметься співачка Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Іванна Пашкевич

Українську співачку Аліну Гросу призначили на дипломатичну посаду в Нью-Йорку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу артистки.

Так, Гросу стала офіційною представницею української культури на постійній основі.

Про це оголосила голова по дипломатичним відносинам між Америкою та іншими країнами ООН під час концерту у Нью-Йорку, на який завітала представниця ООН.

"Для мене це честь. Працюю і надалі заради того, щоб гідно представити Україну у світі. Радію, що отримала таку поважну місію саме після презентації мого нового україномовного альбому на концерті в Америці. Мені приємно, що відзначили мою роботу саме у такий спосіб", - поділилася зірка.

Аліна Гросу знайшла нову роботу в США: чим займатиметься співачка

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

До того ж її запросили наперед на декілька офіційних заходів, де артистка буде виконувати українські пісні та представляти українську культуру.

Аліна вже була присутня на званій вечері у мера Нью-Йорку, на яку завітало чимало поважних і високопоставлених людей.

"Ми говорили про українських дітей, про важливість допомогти їм та нашу українську культуру і її підтримку", - поділилася знаменитість.

Зазначимо, що нещодавно виконавиця провела благодійний тур Америкою з Народною артисткою України Іриною Білик. Концерти були присвячені Дню Незалежності України.

В рамках туру Аліна зустрілась з Героями, які вже отримали протезування.

Нещодавно Аліна Гросу потрапила у скандал через вечірку в США.

Також вона зробила несподівану заяву про особисте життя.

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