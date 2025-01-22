Аліна Гросу відверто висловилася про особисте життя: "Починалися хвилі у стосунках"

Аліна Гросу не так давно розсекретила, що вдруге вийшла заміж, проте показувати обличчя свого обранця чи розповідати про нього шанувальникам вона не поспішає. І тепер у соцмережах артистка прямо відповіла, чому прийняла для себе саме таку позицію.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавиці пише про це детальніше.
Пізніше, після того, як зірка сцени оголосила про друге заміжжя, у мережі з'ясували, що вона вийшла заміж за російського актора Романа Полянського, з яким мала стосунки ще до початку повномасштабної війни.
Спілкуючись із підписниками у stories, Аліна пояснила, що вони з коханим не приховують свої стосунки, та навіть фотографуються із тими, хто про це просить. Проте у соцмережах Гросу все ж вирішила не виставляти спільні кадри з чоловіком, оскільки пов'язує це з негативним минулим досвідом.
"Якщо вам чесно сказати, ми спеціально не ховаємося. Є купа фото людей з нами. Ми не відмовляємось фотографуватися. Тільки у своїх соцмережах я нічого не викладаю. Бо зазвичай, як раніше постила колись когось, починалися хвилі у стосунках. А у чоловіка взагалі більше немає особистих сторінок", - розповіла співачка.
Окрім того, раніше знаменитість також заявляла про те, що не поспішає розкривати будь-які деталі справ сердечних, оскільки хоче сповна насолодитися особистим, без зайвих очей
"Чому я нічого не хочу розповідати про нинішні стосунки, тому що минуле - це те, що було, сьогодення - воно моє. Я хочу, щоб воно якомога довше було саме моїм. Я хочу ним насолодитися. Мені здається, що кохання - воно для двох людей і про двох людей, а не про думки інших", - говорила у минулому артистка.
У березні минулого року вона показала весілля, випустивши новий кліп і натякнувши фанам таким чином, що вдруге одружилася. Проте говорити про обранця, як вже зазначалося вище, співачка не хотіла.
Це другий шлюб для Аліни Гросу. Раніше вона була заміжня за російським бізнесменом, проте їхні стосунки розпалися доволі швидко після гучного весілля, яке проходило за кордоном і тривало кілька днів.
До слова, у період повномасштабної війни Гросу переїхала до США. Там вона розпочала навчання в Голлівудській школі акторської майстерності у Лос-Анджелесі.
А у вересні минулого року співачка заявляла, що є офіційним представником культури в Нью-Йорку від нашої країни. Але згодом МЗС України спростувало таке твердження, через що виконавиця опинилася в центрі скандалу.
Також ми писали, що Аліна Гросу заговорила про материнство.
Крім того, раніше Гросу потрапила у скандал через вечірку в США.