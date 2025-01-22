Алина Гросу откровенно высказалась о личной жизни: "Начинались волны в отношениях"

Алина Гросу не так давно рассекретила, что во второй раз вышла замуж, однако показывать лицо своего избранника или рассказывать о нем поклонникам она не спешит. И теперь в соцсетях артистка прямо ответила, почему приняла для себя именно такую позицию.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы пишет об этом подробнее.
Позже, после того, как звезда сцены объявила о втором замужестве, в сети выяснили, что она вышла замуж за российского актера Романа Полянского, с которым имела отношения еще до начала полномасштабной войны.
Общаясь с подписчиками в stories, Алина объяснила, что они с любимым не скрывают свои отношения, и даже фотографируются с теми, кто об этом просит. Однако в соцсетях Гросу все же решила не выставлять совместные кадры с мужем, поскольку связывает это с негативным прошлым опытом.
"Если вам честно сказать, мы специально не прячемся. Есть куча фото людей с нами. Мы не отказываемся фотографироваться. Только в своих соцсетях я ничего не выкладываю. Потому что обычно, как раньше постила когда-то кого-то, начинались волны в отношениях. А у мужа вообще больше нет личных страниц", - рассказала певица.
Кроме того, ранее знаменитость также заявляла о том, что не спешит раскрывать какие-либо детали дел сердечных, поскольку хочет сполна насладиться личным, без лишних глаз
"Почему я ничего не хочу рассказывать о нынешних отношениях, потому что прошлое - это то, что было, настоящее - оно мое. Я хочу, чтобы оно как можно дольше было именно моим. Я хочу им насладиться. Мне кажется, что любовь - она для двух людей и о двух людях, а не о мнениях других", - говорила в прошлом артистка.
В марте прошлого года она показала свадьбу, выпустив новый клип и намекнув фанам таким образом, что во второй раз вышла замуж. Однако говорить об избраннике, как уже отмечалось выше, певица не хотела.
Это второй брак для Алины Гросу. Ранее она была замужем за российским бизнесменом, однако их отношения распались довольно быстро после громкой свадьбы, которая проходила за границей и длилась несколько дней.
К слову, в период полномасштабной войны Гросу переехала в США. Там она начала обучение в Голливудской школе актерского мастерства в Лос-Анджелесе.
А в сентябре прошлого года певица заявляла, что является официальным представителем культуры в Нью-Йорке от нашей страны. Но впоследствии МИД Украины опроверг такое утверждение, из-за чего исполнительница оказалась в центре скандала.
Также мы писали, что Алина Гросу заговорила о материнстве.
Кроме того, ранее Гросу попала в скандал из-за вечеринки в США.