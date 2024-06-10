Аліна Гросу відповіла, чому приховує свого чоловіка

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Артистка заявила, що прагне якомога довше зберігати особисте життя в секреті, щоб насолодитися ним.

"Чому я нічого не хочу розповідати про нинішні стосунки, тому що минуле - це те, що було, сьогодення - воно моє. Я хочу, щоб воно якомога довше було саме моїм. Я хочу ним насолодитися. Мені здається, що кохання - воно для двох людей і про двох людей, а не про думки інших", - поділилася виконавиця.

Також вона зізналася, що вони з коханим вже думають про поповнення у родині.

"Ми вже трохи задумаємося про діток, тому що чоловік їх дуже любить, також я люблю дітей. Чому б і ні?", - сказала Аліна.