Алина Гросу ответила, почему скрывает своего мужа

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Артистка заявила, что стремится как можно дольше хранить личную жизнь в секрете, чтобы насладиться ею.

"Почему я ничего не хочу рассказывать о нынешних отношениях, потому что прошлое - это то, что было, настоящее - оно мое. Я хочу, чтобы оно как можно дольше было именно моим. Я хочу им насладиться. Мне кажется, что любовь - она для двух людей и о двух людях, а не о мнениях других", - поделилась исполнительница.

Также она призналась, что они с любимым уже думают о пополнении в семье.

"Мы уже немного задумаемся о детках, потому что муж их очень любит, также я люблю детей. Почему бы и нет?", - сказала Алина.