UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Аліна Гросу потрапила до лікарні: що відомо про стан здоров'я співачки

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Аліна Гросу потрапила у лікарню. Артистка приїхала у своє рідне місто Чернівці, де їй стало зле.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Аліна Гросу опинилася під крапельницею

За словами виконавиці, вона пів дня провела в лікарні, де їй поставили крапельниці.

"День, якщо чесно, відстій. Окрім роботи, на пів дня потрапила до лікарів на крапельниці. Приїхати до Чернівців і не зачекінитись десь у лікарні - нереально", - поділилася Гросу.

Аліна Гросу потрапила до лікарні (фото: instagram.com/alina_grosu)

Що саме з нею трапилося - співачка розповідати не стала. Однак вже наступного дня, 28 січня, знаменитісті знову знадобилася медична допомога.

Вона показала stories з лікарні та підписала "Жесть добрий ранок".

Аліна Гросу потрапила до лікарні (фото: instagram.com/alina_grosu)

На відео Гросу лежить з крапельницею в лівій руці. 

Нагадаємо, нещодавно Гросу отримала травму під час зйомки свого нового кліпу.

Річ у тім, що вона випадково відірвала ніготь, коли була верхи на коні.

У результаті роботи на знімальному майданчику зупинили і виконавиця вирушила в лікарню для консультації з хірургом.

Раніше ми писали, як король Чарльз III почувається після перенесеної операції.

Також ми розповідали, що Ольга Сумська серйозно отруїлася в Австрії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Аліна Гросулікарнізвезды шоу-бизнеса