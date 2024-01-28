Аліна Гросу потрапила до лікарні: що відомо про стан здоров'я співачки

Співачка Аліна Гросу потрапила у лікарню. Артистка приїхала у своє рідне місто Чернівці, де їй стало зле.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
За словами виконавиці, вона пів дня провела в лікарні, де їй поставили крапельниці.
"День, якщо чесно, відстій. Окрім роботи, на пів дня потрапила до лікарів на крапельниці. Приїхати до Чернівців і не зачекінитись десь у лікарні - нереально", - поділилася Гросу.
Аліна Гросу потрапила до лікарні (фото: instagram.com/alina_grosu)
Що саме з нею трапилося - співачка розповідати не стала. Однак вже наступного дня, 28 січня, знаменитісті знову знадобилася медична допомога.
Вона показала stories з лікарні та підписала "Жесть добрий ранок".
Аліна Гросу потрапила до лікарні (фото: instagram.com/alina_grosu)
На відео Гросу лежить з крапельницею в лівій руці.
Нагадаємо, нещодавно Гросу отримала травму під час зйомки свого нового кліпу.
Річ у тім, що вона випадково відірвала ніготь, коли була верхи на коні.
У результаті роботи на знімальному майданчику зупинили і виконавиця вирушила в лікарню для консультації з хірургом.
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