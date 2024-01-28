Алина Гросу попала в больницу: что известно о состоянии здоровья певицы

Алина Гросу оказалась под капельницей

По словам исполнительницы, она пол дня провела в больнице, где ей поставили капельницы.

"День, если честно, отстой. Кроме работы, на полдня попала к врачам на капельницы. Приехать в Черновцы и не зачекиниться где-то в больнице - нереально", - поделилась Гросу.

Алина Гросу попала в больницу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Что именно с ней случилось - певица рассказывать не стала. Однако уже на следующий день, 28 января, знаменитости снова понадобилась медицинская помощь.

Она показала stories из больницы и подписала "Жесть доброе утро".

Алина Гросу попала в больницу (фото: instagram.com/alina_grosu)

На видео Гроса лежит с капельницей в левой руке.

Напомним, недавно Гросу получил травму во время съемки своего нового клипа.

Дело в том, что она случайно оторвала ноготь, когда была верхом на лошади.

В результате работы на съемочной площадке остановили и исполнительница отправилась в больницу для консультации с хирургом.