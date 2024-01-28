Алина Гросу попала в больницу: что известно о состоянии здоровья певицы

Певица Алина Гросу попала в больницу. Артистка приехала в свой родной город Черновцы, где ей стало плохо.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
По словам исполнительницы, она пол дня провела в больнице, где ей поставили капельницы.
"День, если честно, отстой. Кроме работы, на полдня попала к врачам на капельницы. Приехать в Черновцы и не зачекиниться где-то в больнице - нереально", - поделилась Гросу.
Алина Гросу попала в больницу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Что именно с ней случилось - певица рассказывать не стала. Однако уже на следующий день, 28 января, знаменитости снова понадобилась медицинская помощь.
Она показала stories из больницы и подписала "Жесть доброе утро".
Алина Гросу попала в больницу (фото: instagram.com/alina_grosu)
На видео Гроса лежит с капельницей в левой руке.
Напомним, недавно Гросу получил травму во время съемки своего нового клипа.
Дело в том, что она случайно оторвала ноготь, когда была верхом на лошади.
В результате работы на съемочной площадке остановили и исполнительница отправилась в больницу для консультации с хирургом.
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