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Аліна Гросу серйозно травмувалася у Буковелі. Співачку відправили до хірурга

Понеділок 15 січня 2024 13:54
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Аліна Гросу серйозно травмувалася у Буковелі. Співачку відправили до хірурга Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Аліна Гросу серйозно травмувалася під час зйомок нового кліпу. Виконавиця терміново звернулася до хірурга.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Аліна Гросу отримала травму

За словами знаменитості, вона зірвала собі ніготь. Світлину забинтованого пальця вона виклала до себе у stories.

"Я щойно повернулася від хірурга, бо під час зміни я, сидячи на коні, зірвала собі півтора нігтя. Один ніготь трішки кровоточив, інший на волосині тримався, я не змогла його сама зняти", - розповіла зірка.

Аліна Гросу серйозно травмувалася у Буковелі. Співачку відправили до хірурга

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Мене відправили до хірурга, щоб він обробляв все, щоб відірвав його до кінця під лідокаїном. Але після того, як його зірвала, я ще знімалася 10 хвилин, трохи собою цим пишаюся. У мене вперше таке в житті", - додала вона.

Гросу каже, що не розуміє, як так могло трапитися і чому вона була такою необережною.

"Шкода, тому що зміну довелося перенести на інший день і доведеться дознімати", - сказала Аліна.

Аліна Гросу серйозно травмувалася у Буковелі. Співачку відправили до хірурга

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, виконавиця вже рік живе в США. А в грудні 2023 року вона повернулася в Україну, щоб провести тут новорічні канікули.

Спочатку артистка відправилась у Чернівці до своєї бабусі, звідки ділилася сімейними світлинами.

Зараз дівчина відпочиває у Буковелі.

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Аліна Гросу звезды шоу-бизнеса