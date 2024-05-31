Чи може у котів бути алергія на собак? Ось що кажуть ветеринари

Чи може у кішок бути алергія на собак?

Хоча це явище недостатньо вивчене і зустрічається рідко, але кішки можуть мати алергію на собак.

"Коли ми проводимо внутрішньошкірне тестування на алергію у кішок, «собачий епітелій» є одним з алергенів, на наявність яких ми перевіряємо кішок із групи, що складається приблизно з 60 алергенів навколишнього середовища, включаючи пилок, плісняву та кліщі домашнього пилу", - ветеринарний дерматолог із Корнеллського університету в Стемфорді Елізабет Фальк.

Алергія у кішок вивчена погано, тому складно сказати, які породи собак більш алергенні.

"Загалом, мабуть, існує значна варіабельність "алергенності" собак, пов'язана з породою, тоді як у більшості людей, які страждають на алергію на кішок, алергія виникає на всіх кішок, незалежно від породи. Ймовірно, це пов'язано з тим, що у людей алергія на різні собачі алергени (наприклад, на собачу слину, собачий альбумін та інші), тоді як основний котячий алерген Fel d1 є загальним для всіх порід кішок", - коментує Фальк.

Хоча поки неможливо точно визначити, які саме породи викликають алергічну реакцію у кішок, собаки, більш схильні до линяння, теоретично можуть поширювати більше алергенів, припускає ветеринар з лікарні Трусдел, доктор Сьюзан Джеффрі.

Як визначити, що у вашої кішки алергія на собак

Якщо у вашої кішки алергія це стане помітно. Є ряд основних ознак, на які варто звернути увагу:

кішка чухає шкіру до втрати хутра та травмування шкіри

можуть з'явитися кірки, лусочки, папули або пустули

шкіра може стати рожевою чи червоною

кішка може висмикувати своє волосся

з'явилися сльозотеча та чхання

Щоб точно визначити, що спричиняє алергічну реакцію, а не помилитися з діагнозом, треба провести аналіз крові чи шкірний тест. Ці тести зможе зробити ветеринар.

При підозрі на алергію у вашої кішки важливо одразу звернутися до лікаря, адже через подряпини та рани можуть розвиватися дріжджові та бактеріальні інфекції.

Що робити, якщо у вашої кішки алергія на собак

Запобігти появі алергії неможливо, але її можна лікувати та контролювати. Існують два основних підходи до лікування: керувати симптомами за допомогою ліків та підвищувати толерантність до алергенів за допомогою імунотерапії (вакцини від алергії).

Мета вакцини - зменшити або повністю усунути потребу в ліках, і вона ефективна приблизно у 70 відсотків випадків.

Алергія часто виникає через поєднання умов навколишнього середовища та генетики. Хоча змінити ДНК кішки неможливо, можна вплинути на її оточення:

робіть часте прибирання, щоб зменшити кількість шерсті

регулярно купайте собаку, щоб знизити кількість алергенів

Хоча запобігти алергії складно, правильне лікування та догляд допоможуть вашій кішці почуватися краще та зменшать прояви алергічних реакцій.