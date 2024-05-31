Может ли у кошек быть аллергия на собак? Вот что говорят ветеринары

Может ли у кошек быть аллергия на собак?

Хотя это явление недостаточно изучено и встречается редко, но кошки могут иметь аллергию на собак.

"Когда мы проводим внутрикожное тестирование на аллергию у кошек, собачий эпителий является одним из аллергенов, на наличие которых мы проверяем кошек из группы, состоящей примерно из 60 аллергенов окружающей среды, включая пыльцу, плесень и клещи домашней пыли", - говорит ветеринарный дерматолог из Корнеллского университета в Стемфорде, доктор Элизабет Фальк.

Аллергия у кошек изучена плохо, поэтому сложно сказать, какие породы собак более аллергенны.

"В общем, пожалуй, существует значительная вариабельность "аллергенности" собак, связанная с породой, тогда как у большинства людей, страдающих аллергией на кошек, аллергия возникает на всех кошек, независимо от породы. Вероятно, это связано с тем , что у людей аллергия на разные собачьи аллергены (например, на собачью слюну, собачий альбумин и другие), тогда как основной кошачий аллерген Fel d1 является общим для всех пород кошек", - комментирует Фальк.

Хотя пока невозможно точно определить, какие именно породы вызывают аллергическую реакцию у кошек, собаки более склонны к линьке, теоретически могут распространять больше аллергенов, предполагает ветеринар из больницы Трусдел, доктор Сьюзан Джеффри.

Как определить, что у вашей кошки аллергия на собак

Если у вашей кошки аллергия это станет заметно. Есть ряд основных признаков, на которые следует обратить внимание:

кошка чешет кожу до потери меха и травмирования кожи

могут появиться корки, чешуйки, папулы или пустулы

кожа может стать розовой или красной

кошка может выдергивать свои волосы

появились слезотечение и чихание

Чтобы точно определить, что вызывает аллергическую реакцию, а не ошибиться с диагнозом, нужно провести анализ крови или кожный тест. Эти тесты сможет сделать ветеринар.

При подозрении на аллергию у вашей кошки важно сразу обратиться к врачу, ведь из-за царапин и ран может развиваться дрожжевые и бактериальные инфекции.

Что делать, если у вашей кошки аллергия на собак

Предотвратить появление аллергии невозможно, но ее можно лечить и контролировать. Существуют два основных подхода к лечению: управлять симптомами с помощью лекарства и повышать толерантность к аллергенам с помощью иммунотерапии (вакцины от аллергии).

Цель вакцины - уменьшить или полностью устранить потребность в лекарстве, и она эффективна примерно в 70 процентов случаев.

Аллергия часто возникает из-за сочетания условий окружающей среды и генетики. Хотя изменить ДНК кошки невозможно, можно повлиять на ее окружение:

делайте частую уборку, чтобы уменьшить количество шерсти

регулярно купайте собаку, чтобы снизить количество аллергенов

Хотя предотвратить аллергию сложно, правильное лечение и уход помогут вашей кошке чувствовать себя лучше и уменьшат проявления аллергических реакций.