Алергія чи застуда: ось які симптоми відрізняють стани

Основні симптоми застуди

Головна визначальна риса застуди - з лікуванням або без, протягом 7-10 днів людина одужує.

Для застудного нежитю характерне:

підвищення температури тіла

відчуття розпирання чи болю у ділянці обличчя

ломота у тілі

Важливо, якщо ж симптоми є протягом усього року або чітко в конкретний сезон - це алергія.

Звичайна застуда починається поступово. Ви можете відчувати слабкість або невисоку температуру протягом кількох днів.

Симптоми грипу розвиваються різко, майже миттєво, з високою температурою, болем в очах, ломотою у м’язах чи ознобом. Зазвичай ви чітко можете визначити, коли почалася хвороба.

Як зрозуміти, що у вас алергія

Супутні симптоми при алергічному нежитю такі:

дерматит

кон’юнктивіт

бронхіальна астма

кропивниця

набряки

До того ж, якщо у вас з’явився нежить розібратись із лікуванням допоможе лікар. Самостійне призначення ліків може наробити чимало шкоди.

Алергія не передається з вірусом від однієї людини до іншої, а виникає внаслідок реакції організму на пилок рослини, шерсть тварин, побутову хімію, продукти харчування. У зоні ризику знаходяться люди з генетичною схильністю до алергії.

Поширеними алергенами є також побутовий пил, цвілеві грибки, корм тварин та інші збудники.

Також збудниками інфекційних процесів, в основному, є різні віруси. Їх налічують більше 200 видів. Вони з легкістю передаються через брудні руки, а також повітряно-крапельним шляхом і насамперед вражають слизову оболонку дихальних органів.