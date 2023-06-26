Як розпізнати небезпечні прояви алергії у дітей і дорослих і як миттєво допомогти

Алергія може проявитися у будь-якої людини у найбільш неочікуваний момент. У деяких випадках симптоми можуть бути дуже небезпечними і загрожувати не тільки здоров'ю, але й життю людини.

Про те, як діяти в таких випадках, Styler розповіла лікарка-алерголог клініки алергології та імунології AirDOC Анастасія Левченко.

Ви можете не знати, що у вас алергія

Коли алергія проявиться вперше, це може бути не просто висипом чи легким нездужанням.

За словами лікарки, іноді людина навіть не здогадується, що у неї є алергія на щось, і після контакту з подразником переживає гостру алергічну реакцію.

"У моїй практиці був випадок, коли пацієнтка з алергією на амброзію вирішила прополоти садок, а за годину потребувала медичної допомоги", - розповіла доктор.

Які прояви небезпечні, їхні симптоми

За словами лікарки, таких небезпечних проявів існує чотири.

Набряк гортані

В такому випадку людині стає важко дихати, з'являється задишка, починається кашель.

Набряк Квінке

При такому набряку різні частини тіла швидко збільшуються в об'ємі. Набряк локалізується на обличчі та ротовій порожнині (набрякають губи, язик, або гортань). У найбільш небезпечних випадках може виникнути асфіксія (задуха, викликана нестачею кисню).

Кропив'янка

Це - типовий прояв харчової алергії, хоча вона може виникнути й після контакту з пилком рослин або шерстю тварин. Основні симптоми: тіло покривається пухирями, які сверблять, людина відчуває слабкість.

Анафілактичний шок

Це найбільш небезпечна алергічна реакція. Він розвивається дуже швидко: у людини червоніє шкіра, порушується дихання, збільшується частота пульсу, набрякає обличчя, виникає почуття тривоги.

Іноді внаслідок шоку людина втрачає свідомість. Найгірший варіант розвитку подій може призвести до смерті.

Як допомогти людині з нападом

Лікарка застерігає в жодному разі не займатись самолікуванням. Тут потрібна професійна медична допомога. Чим швидше вас проконсультує лікар або приїде швидка, тим краще.

"Якщо ж людина знає про те, що у неї є алергія - раджу завжди мати при собі аутоінжектор адреналіну у формі ручки, який потрібно вколоти собі при появі перших симптомів гострої алергічної реакції. Це гарантія того, що з вами все буде гаразд", - зазначила лікарка.

Людині, яка пережила хоча б одну подібну реакцію, потрібно звернутися до лікаря за консультацією. Спеціаліст визначить небезпечний алерген і почне процес лікування.