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Аллергия или простуда: вот какие симптомы отличают состояния

Врачи рассказали, как отличить аллергию от простуды (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В последнее время многие пациенты жалуются на сильный насморк, чихание, слезотечение, заложенность носа, першение в горле и другие симптомы. Причиной такого состояния может быть как простуда (ОРВИ), так и сезонная аллергия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества "Zdorovishi razom".

Основные симптомы простуды

Главная отличительная черта простуды - с лечением или без, в течение 7-10 дней человек выздоравливает.

Для простудного насморка характерно:

  • повышение температуры тела
  • ощущение распирания или боли в области лица
  • ломота в теле

Важно, если же симптомы есть в течение всего года или четко в конкретный сезон - это аллергия.

Обычная простуда начинается постепенно. Вы можете ощущать слабость или невысокую температуру в течение нескольких дней.

Симптомы гриппа развиваются резко, почти мгновенно, с высокой температурой, болью в глазах, ломотой в мышцах или ознобом. Обычно вы можете определить, когда началась болезнь.

Как понять, что у вас аллергия

Сопутствующие симптомы при аллергическом насморке таковы:

  • дерматит
  • конъюнктивит
  • бронхиальная астма
  • крапивница
  • отеки

К тому же, если у вас появился насморк, разобраться с лечением поможет врач. Самостоятельное назначение лекарства может нанести немало вреда.

Аллергия не передается с вирусом от одного человека другому, а возникает вследствие реакции организма на пыльцу растения, шерсть животных, бытовую химию, продукты питания. В зоне риска находятся люди с генетической предрасположенностью к аллергии.

Распространенными аллергенами есть также бытовая пыль, плесневые грибки, корм животных и другие возбудители.

Также возбудителями инфекционных процессов, в основном, есть разные вирусы. Их насчитывают более 200 видов. Они с легкостью передаются через грязные руки, а также воздушно-капельным путем и прежде всего поражают слизистую дыхательных органов.

 

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