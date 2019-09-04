Алену Зайцеву этапировали в колонию: появились фото "жилья"

Алену Зайцеву, которая стала виновницей масштабного ДТП в Харькове, этапировали в колонию под конвоем. Свое наказание в виде 10 лет за решеткой она будет отбывать в месте лишения свободы в Днепропетровской области. Об этом информирует УНН, ссылаясь на на пресс-секретаря Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Дарью Мартынову.

По словам Мартыновой, Зайцева под конвоем доставлена в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской области. Виновница аварии прибыла туда 2 сентября.

Коллаж (РБК-Украина)

Напомним, что суд не удовлетворил просьбу адвоката смягчить ей приговор до 5 лет пребывания под стражей. Алена Зайцева останется отбывать наказание сроком 10 лет, как и было решено судом изначально. Такая же участь постигла и Геннадия Дронова, ему тоже дали 10 лет за решеткой. Кроме того, оба виновника должны будут возместить компенсацию в размере по 450 тысяч гривен каждому пострадавшему.

Фото: Покровская колония для женщин (kvs.gov.ua)

Геннадий Дронов, которого уже этапировали к месту заключения, обжалует свой приговор, отбывая наказание в Крюковской исправительной колонии №29 в Полтавской области.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg, в результате которого погибли пять человек. Еще одна девушка спустя неделю умерла в реанимации.

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Кстати, 20-летняя модель из Ивано-Франковска стала виновницей масштабного ДТП.