UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Алена Мозговая впервые рассказала о своей болезни, из-за которой страдала сильными болями

Автор: Роман Мирончук

Алена Мозговая, которая в июле сообщила о проблемах со здоровьем, впервые рассказала о своей болезни. Украинский продюсер призналась, что у нее болезнь Лайма или боррелиоз. Врачи подтвердили диагноз.

Об этом Мозговая рассказала на своей странице в Facebook.

"Найдена причина, последствия которой я лечила почти два месяца. Да, я справилась за это время с нереальными болями и параличом мышц половины лица и еще большим количеством "приятностей", которые несет в себе эта инфекция. По факту анализов это болезнь Лайма или боррелиоз", - написала она.

Мозговая отметила, что впереди ее ждет длительное лечение. Также она поблагодарила своих друзей, которые все время ей помогают, и призвала СМИ не судить о здоровье по фото в соцсетях.

"Если я публикую фотографии, на которых я хорошо выгляжу, тексты в которых я не ною и не жалуюсь, это не значит, что "в Багдаде все спокойно", - добавила Мозговая.

Болезнь Лайма

Болезнь Лайма или боррелиоз - это инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии рода Borrelia. Очень часто переносщиками инфекции являются клещи.

Признаками болезни может быть озноб, повышение температуры тела, головная боль, ломота в мышцах, слабость и утомляемость. Иногда бывают даже тошнота и рвота.

Первые симптомы появляются примерно через три недели после укуса клеща. От человека к человеку болезнь не передается.

Напомним, врачи выяснили, какие болезни можно определить по запаху.

Мы также писали о том, что сильно исхудавшая певица МакSим заново учится ходить после комы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шоу-бизнес