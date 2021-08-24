Врачи выяснили, какие болезни можно определить по запаху

Запахи кожных покровов могут рассказать о наличии патологий и ряда болезней, которые требуют обращения к врачу и соответствующего лечения.

Об этом рассказала врач-терапевт и диетолог Наталья Лазуренко.

Медик напомнила, что именно кожа является глобальным фильтром, через который наш организм выводит ненужные вещества. А при определенных нарушениях метаболизма, именно этот фильтр может дать понять, что с организмом что-то не так.

Так, накопление токсических веществ кето-продуктов проявляется специфическим кислым запахом. Это говорит, что человек употребляет много белковой и жирной пищи.

А кисло-сладкий запах тела может сигнализировать про развитие сахарного диабета. Он связан с процессами распада, вызванными нарушением углеводного обмена.

По внешнему виду кожи также можно судить о ряде изменений. У здорового человека кожа имеет ровную структуру, акне отсутствует. Если же высыпания появились, по их локализации можно узнать, какие органы (системы) не в порядке.

"Если это нижняя часть лица, подбородок, не лишним будет проверить желудочно-кишечный тракт. Если мы говорим про нижнечелюстную область лица - не лишним будет проверить половые гормоны", - заявила врач.