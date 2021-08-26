Олена Мозгова вперше розповіла про свою хворобу через яку страждала на сильні болі

Олена Мозгова, яка в липні повідомила про проблеми зі здоров'ям, вперше розповіла про свою хворобу. Український продюсер зізналася, що у неї хвороба Лайма або бореліоз. Лікарі підтвердили діагноз.
Про це Мозгова розповіла на своїй сторінці в Facebook.
"Знайдена причина, наслідки якої я лікувала майже два місяці. Так, я впоралася за цей час з нереальними болями і паралічем м'язів половини обличчя і ще більшою кількістю "приємностей", які несе в собі ця інфекція. За фактом аналізів це хвороба Лайма або бореліоз", - написала вона.
Мозгова зазначила, що попереду її чекає тривале лікування. Також вона подякувала своїм друзям, які весь час їй допомагають, і закликала ЗМІ не судити про здоров'я по фото в соцмережах.
"Якщо я публікую фотографії, на яких я добре виглядаю, тексти в яких я не нию і не скаржуся, це не означає, що "в Багдаді все спокійно", - додала Мозгова.
Хвороба Лайма або бореліоз - це інфекційне захворювання, яке викликають бактерії роду Borrelia. Дуже часто переносниками інфекції є кліщі.
Ознаками хвороби може бути озноб, підвищення температури тіла, головний біль, ломота в м'язах, слабкість і стомлюваність. Іноді бувають навіть нудота і блювота.
Перші симптоми з'являються приблизно через три тижні після укусу кліща. Від людини до людини хвороба не передається.
Нагадаємо, лікарі з'ясували, які хвороби можна визначити по запаху.
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