Алена Мозговая отреагировала на скандал с David Axelrod в Нацотборе на Евровидение

David Axelrod и Алена Мозговая (фото: пресс-служба)

Жена David Axelrod Алена Мозговая отреагировала на скандал с ее мужем

Второй полуфинал Нацобора Евровидения 2020 завершился 15 февраля в Киеве. В финал Нацотбора вышел певец KHAYAT, TVORCHI. Третьим финалистом стал David Axelrod, но перед его выступлением вспыхнул скандал, связанный с его именем.

Его экс-менеджер Анжелика Буркина публично обвинила артиста в том, что он должен ей 10 тысяч долларов. И чтобы не возвращать долг, в свое время он официально сменил имя Владимир Ткаченко на Дэвид Аксельрод.

"Для Владимира/Дэвида я была хорошей, пока помогала с телепроектами и финансировала его деятельность... Оцените красоту игры! Не просто творческий псевдоним изменил, а все по-взрослому... ФИО в паспорте... как с чистого листа. И вуаля, теперь он – Дэвид Аксельрод (деньги брал Ткаченко, а теперь имя изменил – уже другой человек)! Аплодисменты артисту!" – прокомментировала экс-менеджер Дэвида Аксельрода Анжелика Буркина.

Жена артиста Алена Мозговая рассказала, что все вопросы с Анжеликой решены в судебном порядке.

"Ничего нового не происходит, мы уже все эти суды прошли в 2012 году, они закончились в декабре 2012 года, и все апелляции, которые она подавала, мы выиграли", – пояснила Алена Мозговая в эфире канала "Украина".

По мнению Алены, сообщение намеренно опубликовали перед выступлением Дэвида.

"Сейчас она почему-то взялась махать каким-то нижним бельем, как раз за несколько минут до прямого эфира Нацотбора. Это личное, это у нее что-то личное", - рассказала Мозговая..