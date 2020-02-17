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Олена Мозгова відреагувала на скандал з David Axelrod у Нацвідборі на Євробачення

STYLERПерсони    17.02.2020 - 15:48
Олена Мозгова відреагувала на скандал з David Axelrod у Нацвідборі на Євробачення
David Axelrod і Альона Мозгова (фото: прес-служба)

Дружина David Axelrod Олена Мозгова відреагувала на скандал з її чоловіком

Другий півфінал Нацобора Євробачення 2020 завершився 15 лютого в Києві. В фінал Нацвідбору вийшов співак KHAYAT, TVORCHI. Третім фіналістом став David Axelrod, але перед його виступом спалахнув скандал, пов'язаний з його ім'ям.

Його екс-менеджер Анжеліка Буркіна публічно звинуватила артиста в тому, що він винен їй 10 тисяч доларів. І щоб не повертати борг, у свій час він офіційно змінив ім'я з Володимира Ткаченко на Девід Аксельрод.

"Для Володимира/Девіда я була хорошою, поки допомагала з телепроектами і фінансувала його діяльність... Оцініть красу гри! Не просто творчий псевдонім змінив, а все по-дорослому... ПІБ в паспорті... як з чистого аркуша. І вуаля, тепер він – Девід Аксельрод (гроші брав Ткаченко, а тепер змінив ім'я – вже інша людина)! Оплески художник!" – прокоментувала екс-менеджер Девіда Аксельрода Анжеліка Буркіна.

"Нічого нового не відбувається, ми вже все ці суди відбулися у 2012 році, вони закінчилися в грудні 2012 року, і всі апеляції, які вона подавала, ми виграли", – пояснила Олена Мозгова в ефірі каналу "Україна".

На думку Олени, повідомлення навмисно опублікували перед виступом Девіда.

"Зараз вона чомусь взялася махати якимось нижньою білизною, якраз за кілька хвилин до прямого ефіру Нацвідбору. Це особисте, це у неї щось особисте", - розповіла Мозкова..

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