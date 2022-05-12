Солистка ВИА Гры решила отказаться от российского гражданства и стать украинкой

26-летняя певица - уроженка Тюменской области. С 2018-го года девушка в отношениях с певцом.

Артист говорит, что его возлюбленная абсолютно на его стороне и они вместе. Никита сначала был в Киеве, потом в Броварах. Уляна некоторое время была в Европе, но потом возлюбленные воссоединились.

"Понятно, если она вернулась сюда, то она абсолютно на нашей стороне. Она абсолютно верит в то, что добро на нашей стороне. Я, как мужчина, который ее очень любит, хочу для нее только лучшего в будущем. Поэтому я очень хочу изменить ее гражданство", - сказал Никита.

Сменить гражданство с российского на украинское сейчас непросто. Но пара делает все возможное.

"Она живет здесь четыре года со мной, от самого начала наших отношений, она хочет строить свое будущее в нашей стране, рядом со мной", - добавил артист.