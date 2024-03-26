Алан Бадоєв розніс український фестиваль "Золота дзиґа": у чому причина

Що сталося й чому

За словами Бадоєва, він вирішив поділитися зі своєю аудиторією думками й поставити питання "щодо актуальності дій та регламенту деяких заходів у кіножитті нашої країни".

Чоловік уточнив, що йдеться про "Золоту дзиґу", яка нещодавно оголосила номінантів у різних категоріях.

"Серед них відсутня стрічка "Довга Доба", яку ми створили разом з каналом "1+1 Україна", де були залучені документальні матеріали 12 000 українців, що стало своєрідною капсулою часу перших днів війни", - наголосив режисер.

У пояснювальному листі, за словами митця, чемно йшлося про те, що фільм не було взято до уваги наглядовою радою через:

його відсутність у комерційному прокаті

брак участі в міжнародних фестивалях

Допис Бадоєва (скріншот: instagram.com/alanbadoev)

Звернення Бадоєва до організаторів

Виходячи з вищесказаного, режисер адресував відверте питання до організаторів Національної Кінопремії: "Я хочу запитати як раду фестивалю "Золота дзиґа", так і просто наших культурних діячів - чи один і той самий рік у нас всіх за вікном?".

"Бо мені здається, що я живу третій рік в країні, де йде повномасштабна війна, де люди максимально заохочують спільноту до благодійності, до визначення важливості соціальної місії, спрямовуючи усі процеси на допомогу нашим захисникам… За ці роки змінюються усі галузі, щоб бути актуальними та корисними сучасній Україні", - наголосив Бадоєв.

Він уточнив, що своє питання адресує оргкомітету "Золотої Дзиґи" - "тим, хто разом зі своєю країною має бути готовий до змін та руху вперед".

"Чи не вважаєте ви, що прийшов той самий момент доцільності менш формального підходу у відборі кінострічок та їхній відповідності духу часу, в якому ми живемо, і який набагато гнучкіший, аніж здається на перший погляд", - написав чоловік.

Благодійні покази й світове визнання

Режисер нагадав також, що документальна стрічка "Довга Доба" вийшла з благодійними показами в український прокат у 20 містах та 31 кінотеатрі, зібравши аншлаги по всій країні.

В цілому прокат тривав 3 тижні. Стрічку переглянули понад 10 000 людей, завдяки яким було зібрано 2 000 000 грн на допомогу тяжкопораненим військовим.

Після цього стрічку було показано в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, з чого й почався міжнародний шлях документального кіно.

Крім того, "Довга Доба" стала переможцем фестивалю Cinema For Victory і просто зараз перебуває в прокаті європейських країн, готуючись до показів у США.

"Цей допис - не бажання хайпу та не боротьба за місце в якомусь списку! Я маю повагу до всіх діячів і їхні творчі доробки, що зараз представлені у номінаціях, бо це люди, які своїми трудом й талантом продовжують життя українського кіно, за що їм велика подяка", - підсумував Бадоєв.