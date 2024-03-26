Алан Бадоев разнес украинский фестиваль "Золота дзиґа": в чем причина

Что произошло и почему

По словам Бадоева, он решил поделиться со своей аудиторией мыслями и задать вопрос "об актуальности действий и регламенте некоторых мероприятий в киножизни нашей страны".

Мужчина уточнил, что речь идет о кинопремии "Золота дзиґа", которая недавно объявила номинантов в разных категориях.

"Среди них отсутствует лента "Довга Доба", которую мы создали вместе с каналом "1+1 Украина", в которой были использованы документальные материалы 12 000 украинцев, что стало своеобразной капсулой времени первых дней войны", - подчеркнул режиссер.

В объяснительном письме, по словам деятеля, вежливо говорилось о том, что фильм не был принят во внимание наблюдательным советом из-за:

его отсутствия в коммерческом прокате

нехватки участия в международных фестивалях

Публикация Бадоева (скриншот: instagram.com/alanbadoev)

Обращение Бадоева к организаторам

Исходя из вышесказанного, режиссер адресовал откровенный вопрос к организаторам Национальной Кинопремии: "Я хочу спросить как совет фестиваля "Золота дзиґа", так и просто наших культурных деятелей - один ли и тот же год у нас всех за окном?".

"Мне кажется, что я живу третий год в стране, где идет полномасштабная война, где люди максимально поощряют сообщество к благотворительности, к определению важности социальной миссии, направляя все процессы в помощь нашим защитникам… За эти годы меняются все отрасли, чтобы быть актуальными и полезными современной Украине", - подчеркнул Бадоев.

Он уточнил, что свой вопрос адресует оргкомитету "Золотої Дзиґи" - "тем, кто вместе со своей страной должен быть готов к переменам и движению вперед".

"Не считаете ли вы, что пришел тот самый момент целесообразности менее формального подхода в отборе кинолент и их соответствия духу времени, в котором мы живем, и который гораздо более гибок, чем кажется на первый взгляд", - написал мужчина.

Благотворительные показы и мировое признание

Режиссер напомнил также, что документальная лента "Довга Доба" вышла с благотворительными показами в украинский прокат в 20 городах и 31 кинотеатре, собрав аншлаги по всей стране.

В общей сложности прокат длился 3 недели. Ленту просмотрели более 10 000 человек, благодаря которым было собрано 2 000 000 грн в помощь тяжелораненым военным.

После этого фильм был показан в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, с чего и начался международный путь документального кино.

Кроме того, "Довга Доба" стала победителем фестиваля Cinema For Victory и прямо сейчас находится в прокате европейских стран, готовясь к показам в США.

"Это сообщение - не желание хайпа и не борьба за место в каком-то списке! У меня есть уважение ко всем деятелям и их творческим наследиям, которые сейчас представлены в номинациях, потому что это люди, которые своими трудом и талантом продолжают жизнь украинского кино, за что им большое спасибо", - подытожил Бадоев.