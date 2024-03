Культура поза політикою? Як гості та учасники Берлінале висловлювали свою політичну позицію

У минулі роки фестиваль відкрито висловлював свою політичну позицію. У 2023 році, наприклад, організація офіційно продемонструвала свою підтримку України після початку повномасштабного вторгнення, а також підтримку жінок в Ірані в їхній боротьбі за права.

Проте цього разу ситуація виявилася складнішою. Під час офіційних заходів, таких як червона доріжка, церемонії відкриття та закриття, а також урочисті вручення нагород та кінопрем'єри, було знову кілька разів згадано підтримку України та жінок в Ірані. Проте, коли мова заходила про найгостріше наразі питання в Німеччині - ізраїльсько-палестинський конфлікт, організатори й учасники намагалися якомога обережніше уникати цієї теми. Це пояснюється тим, що в Німеччині підтримка Палестини є дуже спірною і може навіть викликати звинувачення в антисемітизмі.

Під час кінофестивалю "Берлінале 2024" згадували про повномасштабну війну в Україні (фото: РБК-Україна)

Окрім питання Палестини, інша проблема яка зараз дуже актуальна для країни це активність ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) політика якої дуже серйозно налаштована проти мігрантів і члени якої неодноразово висловлювали своє бажання депортувати з країни іммігрантів в першому і другому поколінні.

Велике обурення публіки викликало запрошення на фестиваль п'ятьох членів цієї партії. Згодом запрошення були скасовані, але негативна реакція не вщухла.

Під час церемонії відкриття директорка фестивалю Марієтт Різенбек відповіла на це наступними словами.

"На Берлінале є багато простору для діалогу. Між людьми й для мистецтва, але тут немає місця для ненависті. Ненависті немає місця серед наших гостей. Вона не буде підтримуватися. Багато людей у команді Берлінале, багато наших друзів чи знайомих занепокоєні намірами депортувати з країни людей з мігрантським минулим. Вони хочуть їх викинути. І це те, чого ми не можемо і не будемо терпіти", - повідомила вона під оплески присутніх.

У своїй промові директорка також привернула увагу до воєн і конфліктів в Україні, Ірані, на Близькому Сході та в Судані.

На церемонії відкриття килимову доріжку фестивалю заповнили десятки професіоналів індустрії, скандуючи "захистіть демократію", яких зібрали організатори Берлінале з метою продемонструвати, що вони непохитно виступають проти правого екстремізму після суперечок щодо запрошення членів AfD.

Дехто висловлював свою політичну позицію через одяг. Модель Папіс Лавдей вийшов на доріжку тримаючи плакат "Ні расизму! Ні AfD", одягнувши білу накидку з написом "Більше емпатії" на спині, а акторка Феліна Роґґан продемонструвала намисто з діамантовими літерами "FCK AFD".

Багато гостей використовували власний одяг для донесення важливих меседжів (фото: РБК-Україна)

Іншим методом висловити протест були значки та написи "Ceasefire now" в підтримку Палестини. Проте попри певну популярність серед запрошених гостей, вони викликали контроверсії в німецьких ЗМІ, які вважали їх проявом антисемітизму.

А деякі гості відкрито приходили на доріжку з фото та іменами жертв атак в Газі, аби привернути увагу до проблеми.

Світлини та імена людей, які загинули в Секторі Гази (фото: РБК-Україна)

Одна з червоних доріжок випала на день смерті російського опозиціонера Олексія Навального, чим не могли не скористатись його прихильники. Вони прийшли у Фанзону з великим плакатом, який встигли декілька разів зняти камери та папараці.

Федеральна міністерка культури Німеччини Клаудія Рот висловила підтримку Україні.

"Жорстока і трагічна війна триває в Україні вже 2 роки. Рідко коли брехня воєначальника була більш сумнозвісною, ніж брехня Володимира Путіна. І рідко коли справа українців, які борються за свою країну, була більш справедливою", - сказала вона.

На кінофестивалі згадали про російського опозиціонера Навального, який помер у в'язниці (фото: РБК-Україна)

Під час цієї промови вона також використала слово "терористи" для опису ХАМАСу.

"[Минулого року] ми висловили солідарність з мужніми жінками й чоловіками в Ірані, які протистояли режиму, що загрожує будь-якій формі опору", - сказала Рот.

"Потім настав день, який став глибоким поворотним моментом для людей в Ізраїлі, для єврейського народу в усьому світі, і для всіх нас. Варварський напад терористів ХАМАСу на мирних людей, які мирно святкували фестиваль. Той жовтень був днем вбивств, руйнувань. Днем, коли відбулися сотні зґвалтувань і захоплень заручників. Це жах, який все ще триває. Поверніть їх додому. Негайно! Я відчуваю глибокий сором, коли бачу хвилю насильства проти єврейського народу в нашій країні, яку ми переживаємо день за днем, в тому числі й у Берліні", - додала вона під гучні оплески в Берлінському палаці.

Федеральна міністерка культури Німеччини Клаудія Рот (фото: РБК-Україна)

Також під час фестивалю до публіки звернувся мер Берліна Кай Вегнер, нагадавши про другу річницю повномасштабної війни і закликавши професіоналів індустрії "не відводити очі".

Оксана Забужко скористувалася церемонією закриття фестивалю, яку відвідали сотні гостей з усього світу, як платформою для висловлення підтримки України і привертання уваги світової громадськості до того, що війна продовжує тривати вже два роки.

Окрім цього відвідувачі фестивалю отримали похмуре нагадування про те, що війна в Україні триває, коли сирена повітряної тривоги на телефоні Забужко перервала пресконференцію членів міжнародного журі, яка транслювалась десятками журналістів з усього світу.

