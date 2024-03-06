Алан Бадоєв сказав, чому не поїхав з України, як Винник чи Яма

Відомий український режисер Алан Бадоєв зізнався, чому на початку війни він не поїхав з України, як інші представники шоубізнесу.

За словами режисера, він не поїхав, бо втрачати все, що у нього є в Україні - він не захотів.

"У кожного чоловіка є певний проміжок часу, коли він може вести людей за собою. Його не так багато як хочеться. Починати десь наново я не хотів, є великий шлях, який пройдений покроково, дуже чітко, все що було до 42 років моїх - це кожний рік титанічної праці, коли нічого іншого немає, ти мало спиш - багато працюєш. І коли на третій день війни говори, що я буду робити, тому що тобі гидко подумати й образливо, що все ти побудував, все зруйновано, що ти й підійти не можеш до осколків, тому що вони ще опльовані", - розповів Алан Бадоєв.

Він додав, що любить Україну, йому тут комфортно і саме з цією країною він хоче розвиватися.

"Я розумів, що мій інститут ще 20 років може підкорювати певні вершини, і я хочу зробити щось співзвучним з тим, що буде відбуватися у мене вдома, на тій землі, де мені завжди було добре, де я почувався ідеально. Я хочу розвивати своє життя разом з цією країною, і вірю в Україну", - підкреслив режисер.