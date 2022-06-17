Война - это, когда нет серого: Алан Бадоев высказался о своем отношении к России

Украинский режиссер Алан Бадоев рассказал о своем отношении к России. Он признался, что в той среде, где он рос, РФ воспринималась довольно дружелюбно. Но он никогда не хотел переехать в Москву и очень любит Киев.

Я не променяю Киев на Москву

Маша Ефросинина напомнила Алану Бадоеву, что ранее он высказывался, что космополит и для него самое главное - это творить. Но при этом режиссер очень четко выразил свою позицию по отношению к России в первые дни российского вторжения в Украину. И такую же позицию высказал Макс Барских, которого продюсирует Бадоев.

Как подчеркнула Ефросинина, Бадоев и Барских дали с первых дней войны радикальную и отрезающую позицию - против России и всех контактов с этой страной и даже враждебную позицию.

"Все очень просто. Я всегда говорю исключительно то, что я чувствую. И то, что я вижу. Это целых 25 лет моей жизни", - сказал Бадоев.

Режиссер напомнил, что он из Горловки и вырос на Донбассе. Изначально там все было на русском языке, мама Алана все время смотрела погоду в Горловке и Москве. И так жил весь регион.

"Я никогда не сужал себя до момента одной страны, я так не мыслил. Я никогда в жизни не собирался жить в России. Ни за что не поменяю свой Киев не только на Москву, но и на любой другой город. Я люблю этот город, я его обожаю", - подчеркнул режиссер.

Пожелали отрубить голову

Он также высказался о том, что же такое война и рассказал, что с первых дней ему начали поступать угрозы и проклятия.

"Что такое война? Война - это, когда нет серого. Есть черное и белое. Есть все очень понятное, когда ты видишь, как прилетает бомба, когда ты видишь, что прилетает еще одна. Сначала что ты делаешь? Сначала ты пишешь всем своим друзьям. Потом ты видишь, что тебе начинают приходить из России смс за смс. Как ты? Что ты? Едь в Москву! Я в какой-то момент набрал и сказал просто: Вы что, о**ли? Куда мне ехать? В мой дом прилетает!" - рассказал Бадоев.

Он добавил, что сообщения начали приходить и Барских, и они были намного хуже. Первые обращения Барских и Бадоева были еще спокойные - они хотели донести, что происходит беда, начинается война, Россия атакует и это нужно остановить, помогите все, чем сможете.

"И уже через час после этого обращения мой директ взорвался сообщениями: Чтоб тебе отрубили голову, засунули ее на цепь и провезли по Кремлю. Вот так, вот такая лавина го*нища, она слазит с телефона - в директе, везде", - рассказал Алан Бадоев об угрозах.

Он подчеркнул, что большинство сообщений были от подписчиков и поклонников. Режиссер пытался обращаться к людям, артистам и просил их что-то сделать. Он искренне верил, что люди не могут не реагировать, что они встанут, что-то скажут, соберутся толпой и что-то сделают - так, как это происходит у нас, в Украине.

Отношение к русскому языку

Маша Ефросинина призналась Алану Бадоеву, что у нее возникли проблемы, так как для нее более привычен именно русский язык. Тем более, что он охватывает большую аудиторию - Казахстан, Грузию и многие другие страны.

По словам Ефросининой, ей сложно описать на украинском языке все свои чувства и эмоции. Также она категорически отвергает то, что творческие люди (в частности сама Ефросинина и Алан Бадоев) говорят на "языке убийц", так как этот язык - это язык убитых в Мариуполе, тех, кто сидит в подвалах Харькова, это язык солдат, которые со всей Украины сегодня мобилизованы, чтобы защищать - это язык огромной многомиллионной части нашей страны и информационное оружие.

Ведущая подчеркнула, что Алан Бадоев уважительно переходит на украинский язык в разговоре и это при том, что он языком практически не владеет.

"Верю, что у нас умный, чувственный народ. И все все поймут, и вклад каждого будет понятен. И с тобой я тоже сегодня говорю на русском языке, потому что нас и так все поймут. В своем Instagram я перешел на украинский, чтобы он говорил от Украины. И да, для меня это важно. Но здесь ты работаешь над определенными целями и тебя должны слышать и понимать многие. И то, что ты умеешь говорить на нескольких языках, это твой большой плюс", - сказал режиссер.

Он подчеркнул, что в будущем мы должны будем перейти полностью на украинский язык, на наш родной язык.

"Украинский язык очень красивый. Я немного знаю осетинский, сейчас усиленно учу английский язык. Война заставила много шевелить извилинами", - сказал Бадоев.

По словам режиссера, во многом в спорах по поводу языка виновата Россия, это тоже последствия пропаганды. Он упомянул, что ему попалась прекрасная цитата "Украинский язык - это граница". И он принял это. И считает, что все украинцы должны выучить свой язык.