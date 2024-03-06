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Алан Бадоев сказал, почему не уехал из Украины, как Винник или Яма

Среда 06 марта 2024 18:51
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Алан Бадоев сказал, почему не уехал из Украины, как Винник или Яма Алан Бадоев (фото: facebook.com/AlanBadoevDirector)
Автор: Анна Шиканова

Известный украинский режиссер Алан Бадоев признался, почему в начале войны он не уехал из Украины как другие представители шоу-бизнеса.

Что послужило причиной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Алана Бадоева для Дмитрия Гордона.

По словам режиссера, он не уехал, потому что терять все, что у него есть в Украине - он не захотел.

"У каждого мужчины есть определенный промежуток времени, когда он может вести людей за собой. Его не так много как хочется. Начинать где-то заново я не хотел, есть большой путь, пройденный пошагово, очень четко, все что было до 42 лет моих - это каждый год титанического труда, когда ничего другого нет, ты мало спишь - много работаешь. И когда на третий день войны говори, что я буду делать, потому что тебе противно подумать и обидно, что все ты построил, все разрушено, что ты и подойти не можешь к осколкам, потому что они еще оплеваны", - рассказал Алан Бадоев.

Он добавил, что любит Украину, ему здесь комфортно, и именно с этой страной он хочет развиваться.

"Я понимал, что мой институт еще 20 лет может покорять определенные вершины, и я хочу сделать что-то созвучное с тем, что будет происходить у меня дома, на той земле, где мне всегда было хорошо, где я чувствовал себя идеально. Я хочу развивать свое жизнь вместе с этой страной и верю в Украину", - подчеркнул режиссер.

Ранее мы писали, что Алан Бадоев резко высказался о России.

А еще рассказывали, что Алан Бадоев выдал серию откровенных кадров.

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