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З акуратними локонами та в елегантному костюмі Олена Зеленська виступила на жіночому конгресі

Олена Зеленська у модному образі виступила на жіночому конгресі (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська вже не вперше бере участь у жіночому конгресі і виступає з важливою інформацією про жіноче лідерство та загалом про роль жінок у сучасному суспільстві і демонструє стильні луки.

Про те, в якому образі та з якою промовою перша леді виступила на 7-му жіночому конгресі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Олени.

Олена Зеленська в елегантному образі виступила на жіночому конгресі 

Зеленська останнім часом дуже активно бере участь у різноманітних ділових зустрічах, на яких щоразу демонструє стильні та влучні образи, що завжди несуть в собі важливі меседжі. 

Цього разу вона накрутила акуратні локони, які зробили її образ більш жіночним та ніжним. З однієї сторони жінка заправила волосся за вухо, а з іншої воно злегка падає на обличчя.

Щодо одягу, то тут Олена вибрала костюм, який складається з сукні довжиною міді та жакету у темно-синьому кольорі, який доповнила тоненьким ремінцем, що виділяє талію жінки. 

В якості доповнення луку дружина Зеленського одягнула туфлі човники чорного кольору, а також обрала брошку й невеликі золоті сережки у формі кульки. В цілому образ виглядає жіночно та елегантно. 

Олена Зеленська у модному образі виступила на жіночому конгресі (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Що Зеленська розповіла під час виступу на жіночому конгресі

Оскільки голос Олени є вагомим, то до її думки, звісно, прислухається велика аудиторія. Вона є прикладом справжнього лідерства та сили духу української жінки. 

"Жіноче лідерство. Час відновлення. Час відбудови - це тема 7-го Українського жіночого конгресу, який сьогодні стартував у Києві. Мала честь виступити на ньому разом із жінками, що є справжніми лідерками нашої країни, та представницями міжнародної спільноти, які підтримують Україну та українців. Говорила про те, що роль жінки в нашому суспільстві вже змінилася", - ділиться емоціями дружина президента

Також пані Зеленська торкнулась теми жінок військових, які повністю змінили історію та уявлення про жінок. 

"Ми мріяли про жіноче лідерство еволюційним шляхом, а набули шляхом надто екстремальним - на тлі ворожого вторгнення. У кожного лідера завжди є група підтримки. І нині держава має стати такою "групою підтримки" для жінок, на яких навалилося стільки несподіваного екстремального лідерства. Українські жінки - лідерки. Це вже не треба нікому доводити. Це факт. Тепер треба лише жити з цим, усвідомлюючи свою цінність і права", - зазначає Зеленська.

Олена Зеленська у модному образі виступила на жіночому конгресі (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Пропонуємо подивитися матеріал про те, який лук обрали Зеленські для вшанування пам‘яті загиблих у річницю Революції свободи.

Також ми розповідали про те, що Зеленська в лаконічному костюмі розповіла про важливість зростання дітей у повноцінній родині.

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