Який сімейний лук обрали Зеленські для вшанування пам‘яті загиблих у річницю Революції свободи

Олена та Володимир Зеленські вшанували пам’ять загиблих у День Революції гідності та свободи, яка розгорнулась у 2014 році і має серйозні наслідки для України.

Про те, як саме та в яких образах президентське подружжя з’явилося на публіці в цей день, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал пані Зеленської.

Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять загиблих у День Революції гідності та свободи

Ця дата в історії України є дуже визначною, адже це день, коли згадують імена всіх, хто до самого останнього подиху відважно стояв на Майдані та відстоював реформи у державі та права на майбутнє.

Революція гідності та свободи, звісно, не є страшнішою за війну, але й вона понесла за собою багато жертв.

Проте щороку ця дата відзначається і президент вшановує пам’ять загиблих. А також дякує тим, хто залишився живим і досяг змін.

"Є країни, яким не доводилося воювати за свободу. Є люди, чия гідність ніколи не зазнавала утисків. Але лише ті, хто відвойовував свободу й гідність, знають їм справжню ціну й ніколи вже не віддадуть. Ми не віддамо", - пише Олена у своєму дописі.

Подружжя Зеленських вшановує пам'ять загиблих в День Революції гідності (фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine)

Які образи обрали Олена та Володимир у День Революції гідності

Цього року Володимир, як завжди, вийшов на публіку разом зі своєю дружиною. І на диво, він був частково одягнений не в камуфляж.

Для цієї важливої події, президент обрав куртку, яка має не зовсім зрозумілий колір, але це й не сірий, й не хакі. Свої улюблені штани з великими кишенями по боках, а також коричневі чоботи.

А ось якщо придивитися, то можна побачити, що під курткою - чоловік одягнений у темний світшот.

Тим часом Олена виглядає елегантно та вишукано, оскільки її образ повністю складається з речей чорного кольору. Жінка обрала довге пальто, яке прикрасила брошкою у вигляді мапи України.

Під низ вона одягла чорний гольф, класичні широкі брюки та доповнила образ лаковими чоботами без підборів чорного кольору.

Також перша леді акуратно зібрала волосся у пучок, що, до речі, робить доволі рідко, адже обирає розпущене волосся.

Подружжя Зеленських вшановує пам'ять загиблих в День Революції гідності (фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine)