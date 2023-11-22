С аккуратными локонами и в элегантном костюме Елена Зеленская выступила на женском конгрессе

Елена Зеленская в элегантном образе выступила на женском конгрессе

Зеленская в последнее время активно участвует в различных деловых встречах, на которых каждый раз демонстрирует стильные и меткие образы, которые всегда несут в себе важные месседжи.

В этот раз она накрутила аккуратные локоны, которые сделали ее образ более женственным и нежным. С одной стороны женщина заправила волосы за ухо, а с другой они слегка спадают на лицо.

Что касается одежды, то Елена выбрала костюм, который состоит из платья длиной миди и жакета в темно-синем цвете, который она дополнила тоненьким ремешком, выделяющим талию женщины.

В качестве дополнения лука жена Зеленского надела туфли лодочки черного цвета, а также выбрала брошь и небольшие золотые серьги в форме шарика. В целом образ смотрится женственно и элегантно.

Елена Зеленская в модном образе выступила на женском конгрессе (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Что Зеленская рассказала во время выступления на женском конгрессе

Поскольку голос Елены весом, то к ее мнению, конечно, прислушивается большая аудитория. Она является примером подлинного лидерства и силы духа украинской женщины.

"Женское лидерство. Время восстановления. Время отстройки - это тема 7-го Украинского женского конгресса, который сегодня стартовал в Киеве. Имела честь выступить на нем вместе с женщинами, являющимися настоящими лидерами нашей страны, и представительницами международного сообщества, которые поддерживают Украину и украинцев. Говорила о том, что роль женщины в нашем обществе уже изменилась", - делится эмоциями супруга президента

Также Зеленская затронула темы женщин военных, которые полностью изменили историю и представление о женщинах.

"Мы мечтали о женском лидерстве эволюционным путем, а приобрели путем слишком экстремальным - на фоне враждебного вторжения. У каждого лидера всегда есть группа поддержки. И сейчас государство должно стать такой "группой поддержки" для женщин, на которых навалилось столько неожиданного экстремального лидерства. Украинские женщины - лидеры. Это уже не нужно никому доказывать. Это факт. Теперь нужно только жить с этим, осознавая свою ценность и права", - отмечает Зеленская.

Елена Зеленская в модном образе выступила на женском конгрессе (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)