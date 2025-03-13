Акула-гітара і ще 865 нових видів тварин виявили вчені у океані (фото)

Вражаючі відкриття Ocean Census

Акула-гітара

Океанолог Дейв Еберт, відомий як "Мисливець за зниклими акулами", знайшов новий вид акули-гітари на глибині 200 метрів біля берегів Мозамбіку та Танзанії. Ця акула поєднує риси скатів та звичайних акул. Сімейство акул-гітар входить у топ-10 найбільш вразливих груп хребетних, і дві третини з них знаходяться під загрозою зникнення.

Акула-гітара (фото: oceancensus.org)

Отруйний молюск

Цей глибоководний хижак був знайдений на глибинах 380-400 метрів біля берегів Нової Каледонії та Вануату у Тихому океані. Він має отруйні зуби, схожі на гарпуни, за допомогою яких впорскує токсини у свою здобич.

Отруйний молюск (фото: oceancensus.org)

Нова морська зірка

Новий вид морської зірки був виявлений на глибині від 2770 до 3575 метрів у Північному Льодовитому океані, біля берегів Гренландії. Це лише другий представник цього роду, перший був знайдений у 1881 році в Норвезькому морі на глибині 1100 м.

Новий вид морської зірки (фото: oceancensus.org)

Чому новий перепис населення Океану важливий?

Експедиції Ocean Census використовували водолазів, підводні апарати та роботи, які досліджували дно на глибинах до 5000 метрів. Всі знайдені види були ретельно проаналізовані у лабораторіях по всьому світу.

"Знання про нові види дає нам можливість розробляти методи їхнього збереження", - пояснює Дейв Еберт з Pacific Shark Research Institute.

До слова, попри те, що океани займають більшу частину Землі, дослідження їхньої біорізноманітності та охорона залишаються на низькому рівні. У 2023 році країни-члени ООН підписали міжнародний договір про захист біорізноманіття відкритого океану. Понад 100 держав взяли на себе зобов’язання охороняти 30% світових океанів до 2030 року.

"Океан покриває 71% нашої планети, але наука дослідила лише близько 10% його мешканців", - зазначає провідна дослідниця Ocean Census, доктор Мішель Тейлор.



Проєкт Ocean Census був заснований у квітні 2023 року фондом Nippon Foundation та організацією Nekton. До нього приєдналися 400 наукових установ, а 93 вчених отримали фінансування для участі в експедиціях. Процес ідентифікації та офіційної реєстрації нового виду може тривати до 13,5 років, і багато видів ризикують вимерти ще до того, як їх задокументують.

"Наші оцінки свідчать, що для відкриття 100 тисяч нових видів буде потрібно щонайменше 1 мільярд доларів. Ми закладаємо основи для того, щоб велике відкриття нових видів стало реальністю, але наш вплив врешті-решт залежатиме від того, як це знання буде використано для підтримки охорони морських екосистем, адаптації до змін клімату та збереження біорізноманіття", - каже директор Ocean Census Олівер Стідс.

Ниткоплавий равлик, "волохата" креветка, біломорська зірка, присадкуватий омар (фото: oceancensus.org)

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