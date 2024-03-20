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Загублений світ: виявлено новий регіон із сотнями унікальних видів рослин та тварин

Середа 20 березня 2024 14:03
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Загублений світ: виявлено новий регіон із сотнями унікальних видів рослин та тварин Вчені знайшли в горах Африки понад 200 видів унікальних тварин (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Колектив учених із різних країн підсумовував результати тривалих спостережень за екосистемою Гірського архіпелагу Південно-Східної Африки (SEAMA), розташованого в Мозамбіку та Малаві. У ході досліджень було виявлено кілька сотень раніше невідомих та унікальних видів тварин.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на науковий сайт IFLScience.

Що відомо про нову знахідку

Гірські масиви, які зазвичай асоціюються з групами островів у морських просторах, стали особливим фокусом уваги через свою унікальну природу. Розподілені по гірському ланцюгу приблизно на 30 ізольованих територій, вони є комбінацією луків і вічнозелених лісів, відокремлених горами, що надає їм острівного вигляду.

Загублений світ: виявлено новий регіон із сотнями унікальних видів рослин та тваринЕндемічний вид карликового хамелеону (фото: IFLScience)

Які нові види тварин знайдені

Ці ізольовані області стали ідеальним місцем для формування різноманітних екосистем. Дослідження показало, що тут мешкає понад 200 унікальних видів, більшість із яких не зустрічаються ніде більше на планеті.

Серед них 127 видів рослин, три види птахів, шість прісноводних крабів, чотири ссавці, 11 амфібій, 22 рептилії та 39 видів метеликів. Багато хто з них досі не ідентифікований і, можливо, є новими видами.

Загублений світ: виявлено новий регіон із сотнями унікальних видів рослин та тваринНещодавно виявлений прісноводний краб із гори Намулі (фото: IFLScience)

Команда вчених закликає до захисту цього унікального регіону, оскільки його біорізноманіття перебуває під загрозою через активну вирубку лісів. З 2000 року SEAMA втратив у середньому 18 відсотків свого лісового покриву, а в деяких районах ця цифра сягає 43 відсотків.

Загублений світ: виявлено новий регіон із сотнями унікальних видів рослин та тваринЕндемічний вид птахів, що мешкає на гірському архіпелазі Південно-Східної Африки (фото: IFLScience)

Більшість видів тут залежить від великих лісових масивів, виняткове поєднання яких із луками, чагарниками і гірськими пейзажами створило унікальні умови виживання та розвитку багатьох тварин. Однак, з урахуванням порушень в екосистемі, вчені побоюються, що деякі види можуть вимерти, перш ніж їх встигнуть детально вивчити та описати.

Загублений світ: виявлено новий регіон із сотнями унікальних видів рослин та тваринЧагарникова гадюка (фото: IFLScience)

Нагадаємо, що ці милі тварини опинилися під загрозою повного зникнення.

А ще ми писали, що у світі може повністю зникнути рідкісний вид птахів.

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