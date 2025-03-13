Акула-гитара и еще 865 новых видов животных обнаружили ученые в океане (фото)

Впечатляющие открытия Ocean Census

Акула-гитара

Океанолог Дэйв Эберт, известный как "Охотник за пропавшими акулами", нашел новый вид акулы-гитары на глубине 200 метров у берегов Мозамбика и Танзании. Эта акула сочетает черты скатов и обычных акул. Семейство акул-гитар входит в топ-10 самых уязвимых групп позвоночных, и две трети из них находятся под угрозой исчезновения.

Акула-гитара (фото: oceancensus.org)

Ядовитый моллюск

Этот глубоководный хищник был найден на глубинах 380-400 метров у берегов Новой Каледонии и Вануату в Тихом океане. Он имеет ядовитые зубы, похожие на гарпуны, с помощью которых впрыскивает токсины в свою добычу.

Ядовитый моллюск (фото: oceancensus.org)

Новая морская звезда

Новый вид морской звезды был обнаружен на глубине от 2770 до 3575 метров в Северном Ледовитом океане, у берегов Гренландии. Это лишь второй представитель этого рода, первый был найден в 1881 году в Норвежском море на глубине 1100 м.

Новый вид морской звезды (фото: oceancensus.org)

Почему новая перепись населения Океана важна?

Экспедиции Ocean Census использовали водолазов, подводные аппараты и роботы, которые исследовали дно на глубинах до 5000 метров. Все найденные виды были тщательно проанализированы в лабораториях по всему миру.

"Знание о новых видах дает нам возможность разрабатывать методы их сохранения", - объясняет Дэйв Эберт из Pacific Shark Research Institute.

К слову, несмотря на то, что океаны занимают большую часть Земли, исследования их биоразнообразия и охрана остаются на низком уровне. В 2023 году страны-члены ООН подписали международный договор о защите биоразнообразия открытого океана. Более 100 государств взяли на себя обязательства охранять 30% мировых океанов к 2030 году.

"Океан покрывает 71% нашей планеты, но наука исследовала лишь около 10% его обитателей", - отмечает ведущая исследовательница Ocean Census, доктор Мишель Тейлор.



Проект Ocean Census был основан в апреле 2023 года фондом Nippon Foundation и организацией Nekton. К нему присоединились 400 научных учреждений, а 93 ученых получили финансирование для участия в экспедициях. Процесс идентификации и официальной регистрации нового вида может занять до 13,5 лет, и многие виды рискуют вымереть еще до того, как их задокументируют.

"Наши оценки показывают, что для открытия 100 тысяч новых видов потребуется не менее 1 миллиарда долларов. Мы закладываем основы для того, чтобы большое открытие новых видов стало реальностью, но наше влияние в конце концов будет зависеть от того, как это знание будет использовано для поддержки охраны морских экосистем, адаптации к изменениям климата и сохранения биоразнообразия", - говорит директор Ocean Census Оливер Стидс.

Нитевидная улитка, "мохнатая" креветка, беломорская звезда, приземистый омар (фото: oceancensus.org)

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