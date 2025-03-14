Актриса Атанасова зізналася, чому залишила прізвище чоловіка після розлучення

Як відомо, її дівоче прізвище - Лук'яненко. Однак вона не змінила документи після розлучення у 2022 році.

"Знаєте, мені просто так подобається, як у мене в соцмережах, "Ананасова". Якби можна було поміняти на "Ананасова", то я б поміняла. Мені просто прізвище подобається. Я ніяк не пов'язую себе з колишнім чоловіком. Коли я вийду заміж, то поміняю прізвище, але, якщо воно мені подобатиметься, - підкреслила вона.

Також вона розповіла, де зараз її колишній чоловік і які в нього стосунки з 12-річною донькою Адель.

"Колишній не проживає на території України, тому виховання доньки повністю на мені. Адель я виховую самостійно", - підсумувала вона.



Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Що відомо про чоловіка Атанасової

Ольга прожила в шлюбі з Сергієм Атанасовим 9 років.

Про нього відомо небагато: він займався тюнінгом автомобілів і байків, а також зіграв кілька разів у кіно.

А 2021 року акторка зізналася, що вони вирішили розійтися. Причини розлучення Ольга не уточнила, але заявила, що дочка Адель залишилася жити з нею.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Сергій вивіз їхню спільну доньку, а також двох своїх доньок від попередніх стосунків до Німеччини. Однак потім Атанасова забрала доньку назад до Києва, а її ексчоловік залишився за кордоном.

Офіційно пара розлучилася тільки в березні 2022 року. На сьогодні Атанасова практично не підтримує стосунків із колишнім чоловіком.



Атанасова з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Нагадаємо, Ольга Атанасова - українська актриса театру і кіно.

Народилася 11 липня 1984 року в Києві. Закінчила Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого.

З 2002 року актриса Київського театру "На лівому березі Дніпра".

У кіно активно почала зніматися з 2004 року. Полюбилася багатьом завдяки ролі в російському серіалі "Кадетство".

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